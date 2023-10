LIBRI FINALISTI ALLA 45° EDIZONE DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI DI CENTO

Si è svolta venerdì 27 Ottobre 2023, a Cento, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Ente promotore del Premio, la riunione della Giuria Tecnica della 45° edizione del Premio Letteratura Ragazzi.

Unico Premio italiano che annovera Gianni Rodari come primo, ed unico, Presidente di Giuria nella prima edizione del 1978.

La Giuria Tecnica di questa edizione era formata da:

Anita Gramigna (Professoressa di letteratura per l’infanzia all’Università di Ferrara), Severino Colombo (scrittore e giornalista del Corriere della Sera), Nicoletta Gramantieri (scrittrice e responsabile della Biblioteca salaborsa ragazzi di Bologna), Sabrina Maria Fava (Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano), Luigi Dal Cin (scrittore, attore), Silvana Sola (Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier), Cosimo di Bari (ricercatore di pedagogia, all’Università di Firenze).

Dopo un lungo confronto durato oltre quattro ore, che ha visto i giurati impegnati nella valutazione dei 169 i libri in concorso, questi i libri selezionati per le due terne finaliste e quelli segnalati:

FINALISTI SCUOLA PRIMARIA

LA BANDA DEL PIANEROTTOLO di Espérance Hakuzwimana, illustrazioni di Silvia Venturi, Mondadori editore; DA QUI SI VEDE IL MONDO INTERO diEnne Koens, traduzione di Olga Amagliani, illustrazioni di Maartje Kuiper, Camelozampa editore; CHI VUOLE DIVENTARE DETECTIVE? diPablo De Santis, traduzione di Elena Rolla, illustrazioni di Federico Appel, Parapiglia editore.

FINALISTI SCUOLA secondaria di I grado

L’IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI COYOTE SUNRISE, diDan Gemeinhart, traduzione di Aurelia Martelli, EDT Giralangolo; LA CASA DI PINE ISLAND, diPolly Horvath, traduzione di Alice Casarini, illustrazioni di Veronica Truttero, Camelozampa editore; SYBERIA di Guido Sgardoli, San Paolo edizioni.

MENZIONE SPECIALE CASA EDITRICE

A VANVERE edizioni per le opere: Amicizie Per Posta Ordinaria di Axel Scheffler, traduzione di Alessandra Valtieri, e Bambini Nascosti diFranco Matticchio.

OPERE SEGNALATE

IL NOSTRO PICCOLO PARADISO diMarianne Kaurin, traduzione di Lucia Barni, La Nuova Frontiera Junior edizioni; LA BOTTIGLIA DEI DESIDERI diChris Wormell, traduzione di Eleonora Dorenti, illustrazioni di Chris Wormell, Rizzoli edizioni; LA GARA DEI CARTOGRAFI di Eirlys Hunter, traduzione di Francesca Novajra, illustrazioni di Kirsten Slade, La Nuova Frontiera Junior; THE MAGIC FISCH di Trung Nguyen, traduzione di Omar Martini, Tunuè edizioni.

Entro Natale le classi iscritte alla Giuria Popolare del Premio – numero che quest’anno ha visto un impennata vertiginosa che ha spinto gli organizzatori a chiudere le iscrizioni con tre settimane di anticipo – riceveranno gratuitamente e direttamente a scuola i libri finalisti. Le scuole avranno tempo fino alla prossima primavera per leggere i libri finalisti in classe, e votare il loro preferito. La Giuria Popolare formata da oltre 12.000 ragazzi da Palermo a Bolzano, a cui si aggiungono alcune scuole italiane all’estero, che quest’anno sono: Saint Germain en Laye e Parigi in Francia, Biasca in Svizzera e Rovigno in Croazia, stabilirà la classifica finale.

