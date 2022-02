+++ L’INTERVISTA: IL PUNTO SUI SALDI – Marco Amelio, presidente della delegazione Ascom di Cento e vice presidente provinciale di Ascom Confcommercio, “calma piatta”

Saldi…calma piatta, intervenire con urgenza per evitare il rischio desertificazione. L’intervento di Marco Amelio, presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Cento sull’andamento dei saldi invernali nella città del Guercino: “Dalla nostra base associativa arriva un importante richiesta di ascolto . Il concetto espresso purtroppo è quello di calma piatta: si tratta per il commercio di vicinato di un periodo estremamente complesso e difficoltoso. Le vendite di fine stagione, partite all’inizio di gennaio (e che si concluderanno il prossimo 5 marzo ndr), non hanno portato al momento quell’auspicato segnale di rilancio: sono evidentemente venute meno le abitudini dei consumatori che attendevano i saldi con grande impazienza soprattutto nei primissimi giorni. In città in questo momento mancano quei flussi che potevano dare respiro alle attività commerciali. Si è salvato giusto il periodo natalizio nel quale i nostri negozianti hanno riscontrato una qualche fiammata interessante in termini di consumi e quello che sembrava una speranza poi si è assolutamente affievolita di fronte a queste settimane dello scorso gennaio durante le quali abbiamo assistito ad una sorta di lockdown volontario con pochissima gente in giro e il centro spesso deserto. Tra l’altro – prosegue Amelio nel suo commento – anche attività alimentari che pure hanno sostanzialmente tenuto in termini di fatturati hanno però notato l’assenza di quegli incrementi che fino a qualche anno fa accompagnavano i saldi e che erano dovuti alla presenza di un maggiore numero di persone in particolare nelle giornate dedicate allo shopping (sabato ad esempio)”. Quindi, presidente, come commentare questa prima parte del periodo dedicato ai saldi ed eventualmente quali strategia andrebbero adottate per creare rilancio? “Ritengo che una delle soluzioni future stia nella realizzazione di eventi – comunque di situazioni programmate e strutturali – che possono dare motivo di afflusso nel centro città così come come nelle frazioni. Oggi il potere d’acquisto delle famiglie è in discussione. tra inflazione e caro energia . L’arrivo della primavera dovrebbe coincidere con un miglioramento della situazione sanitaria per diversi fattori: il potenziamento della campagna vaccinale , l’indebolimento di Omicron e l’arrivo della bella stagione. In questo periodo c’è la necessità urgente di sostegni diretti per salvaguardare il tessuto imprenditoriale esistente.” conclude il presidente Ascom.

Marco Amelio

