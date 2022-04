LIONS CLUB CENTO: RINNOVO CARICHE SOCIALI 2022-2023 – Nuovo Presidente Adriano Orlandini

Nella giornata del 15/3/2022, si è tenuta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali. Alta la partecipazione al voto per il rinnovo delle cariche sociali a testimonianza che la partecipazione dei soci alla vita del Club è viva e coerente con la forza dimostrata nella azione umanitaria del Club. Tutti i candidati hanno raccolto un grande consenso da parte dei soci.

La composizione del prossimo Consiglio Direttivo in carica dal 01/07/2022 al

30/06/2023 è la seguente:

Presidente: Adriano Orlandini

Segretario: Stefano Oppi

Tesoriere: Mirco Contri

Cerimoniere e Presidente Comitato Service GST: Paolo Montanari

Past Presidente e coordinatore LCIF: Vincenzo Monda

1° vice presidente: Andrea Bregoli

2° vice presidente: Franco Zuffi

Presidente Comitato Soci GMT: Fabio Bianchi

Censore: Gianni Negrini

Consigliere e Presidente Comitato Salute: Alessandro Pirani

Consigliere: Paolo Moretti

Leo Advisor: Davide Mattioli

Presidente comitato Marketing e

Comunicazione: Gian Luca Cazzola

Adriano Orlandini

Mi piace: Mi piace Caricamento...