Ma il Personale sanitario previsto per il SS. Annunziata di Cento?

Sollecitati e incuriositi da un articolo giornalistico apparso su un quotidiano provinciale, il cui titolo era “Sanità, a Ferrara 250 assunzioni nel prossimo triennio”, ci siamo scaricati dall’Albo pretorio dell’Ausl di Ferrara la “Proposta Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”, ossia, lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Ausl assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi sanitari su tutto il territorio provinciale.

Ammettendo molti limiti di comprensione del complesso ginepraio contenuto nel suddetto Piano, non ci è parso, tuttavia, di scorgere nessuna previsione specifica per l’Ospedale SS. Annunziata e per le strutture sanitarie centesi. Numeri senza specifici destinatari e quando questi sono indicati, non riguardano il nosocomio di Cento. Ma, appunto, possiamo e speriamo di sbagliare.

Tra i tanti punti presenti nel Piano di assunzione, ci preme soffermarci su uno in particolare, ossia: “Sviluppo progettazione Ostetrica di comunità”. Dopo averci di fatto chiuso il Punto nascite di Cento, frutto di una annosa scellerata scelta politica regionale, di concentrare tutti i parti del territorio provinciale ferrarese (dal mare a Cento, 2632 kilometri quadri di estensione) nel solo ospedale di Cona, ci chiediamo quante delle n.3 Ostetriche per il 2024 e delle n.3 per il 2025 saranno operanti a Cento, per permettere quella “prevenzione, cura, salvaguardia della salute individuale e collettiva, nella rete dei servizi territoriali, quali consultori, ambulatori, scuole, ambienti di lavoro e a domicilio”. Un piccolissimo “premio di consolazione” che speriamo possa operare nel nostro territorio centese.

Facciamo infine presente che maggior personale sanitario all’Ospedale di Cento, significherebbe, ad esempio, poter ripristinare i posti letto sciaguratamente tolti al reparto Medicina, cosa che costringe a trasferimenti di pazienti presso le strutture private convenzionate di Ferrara. Uno scempio che deve avere termine.

Chiediamo, quindi, alla dirigenza Ausl di Ferrara di chiarire, se non minuziosamente almeno indicativamente, quanto personale sanitario sarà destinato sul territorio centese in questo triennio e sollecitiamo caldamente l’Amministrazione, il Consiglio comunale e la Commissione Ospedale a farsi carico di monitorare al fine di ottenere le risposte concrete.

E’ un’intera comunità a chiederlo, perché la salvaguardia dell’Ospedale di Cento e della Sanità pubblica non sono solo temi da Campagna elettorale, ma un’esigenza primaria di tutti noi che deve concretizzarsi.

Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento

