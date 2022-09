MAGI 900 PIEVE DI CENTO: Visita guidata gratuita – Cartoline da Adwa

Cartoline da Adwa è una mostra fotografica di Carolina Paltrinieri promossa dal Museo MAGI’900 a sostegno dell’Associazione Amici di Adwa per l’emergenza guerra in Etiopia. Fotografie e parole raccontano l’atmosfera della città di Adwa con i suoi mercati, i suoi profumi e le voci dei bambini che giocano per strada, un luogo che la giovane reporter frequenta da diversi anni, con i quali ha ormai un legame molto profondo, anche grazie alla collaborazione con la missione “Kidane Mehret” delle suore salesiane F.M.A., fondata da suor Laura Girotto. Il lavoro di Carolina, già vincitore di numerosi premi internazionali, è frutto della sua particolare sensibilità nell’approcciarsi ai soggetti e del suo costante impegno civile. Per trasmettere a pieno i sentimenti dei soggetti fotografati e le loro storie lei ama avvicinarsi piano piano alla loro vita privata, bussare con cautela ai loro sentimenti. Vuole essere prima un’amica e poi una fotografa che racconta al mondo le situazioni dei dimenticati che senza l’informazione non avrebbero speranza di sentir ascoltato il loro grido d’aiuto.

