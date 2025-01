Medicina del Lavoro, aperto l’ambulatorio dell’AUSL di Ferrara Attivo in via Cassoli il nuovo servizio per la prevenzione e diagnosi precoce delle malattie professionali

L’Azienda USL di Ferrara ha attivato l’ambulatorio di Medicina del Lavoro, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale, finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie professionali.

Si tratta di un servizio specialistico innovativo, avviato con l’obiettivo di potenziare le misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. L’attività ambulatoriale è svolta dai medici del lavoro dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica e si concentra sull’identificazione precoce delle malattie professionali e sull’analisi dei rischi connessi ai diversi settori produttivi.

Il nuovo ambulatorio specialistico di Medicina del Lavoro, già operativo da dicembre 2024, si trova al piano terra della sede di via Cassoli n. 30 a Ferrara. Il progetto di implementazione sul territorio prevede l’apertura dalla primavera 2025 anche presso l’Ospedale di Cento e la Casa della Comunità di Comacchio.

“L’avvio dell’attività ambulatoriale di Medicina del Lavoro – dichiara Antonia Maria Guglielmin, direttrice UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – rappresenta un importante passo in avanti per la tutela della salute dei lavoratori. Uno strumento concreto, realizzato in riferimento alla DGR n. 1320 del 01/07/2024 e non correlabile alle attività di vigilanza, allo scopo di individuare precocemente la malattia, attuare tempestivamente i possibili interventi a protezione della persona sul luogo di lavoro, prevenire il possibile aggravamento clinico della malattia e facilitare il percorso di riconoscimento della patologia in sede assicurativa quale malattia professionale”.

Con l’avvio di questo nuovo servizio, l’AUSL di Ferrara rafforza quindi il proprio impegno a supportare i lavoratori e le loro famiglie, garantendo un accesso a cure specialistiche e incrementando la sensibilizzazione e la conoscenza sui rischi professionali e sulla loro prevenzione, anche nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Modalità di accesso

L’accesso all’ambulatorio avviene tramite prescrizione di visita specialistica da parte del medico di medicina generale o di altro specialista, indicando il codice 7667.001 per la visita di medicina del lavoro.

La prenotazione può essere effettuata tramite Cup. La visita è gratuita, mentre gli eventuali accertamenti diagnostici successivi potranno prevedere il pagamento del ticket, secondo le norme in vigore. Per garantire un corretto iter, è necessario che la prescrizione riporti il quesito diagnostico relativo alla sospetta malattia professionale. Il servizio è rivolto a pazienti residenti o con domicilio sanitario nel territorio dell’AUSL di Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...