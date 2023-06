Messa in onda “Il Trovatore, in concerto” con gli allievi di Raina Kabaivanska – dal 21 giugno su Youtube

Dal 21 giugno, Festa mondiale della Musica, sarà possibile assistere, sul canale YouTube de Il Centone, alla versione integrale dell’evento “Il Trovatore, in concerto” con gli allievi di Raina Kabaivanska, che si è tenuto recentemente presso il Centro Pandurera di Cento. La serata, che ha avuto la presenza della nota soprano e di suoi allievi più promettenti, ha registrato un grande successo di pubblico che ha permesso di donare alla Fondazione Raina Kabaivanska la somma di € 9.000 che saranno utilizzati per delle borse di studio in canto. Questo importante traguardo è stato reso possibile anche dalla collaborazione di vari soggetti: il comune di Cento, la Fondazione Teatro Comunale Borgatti, il Lions e Rotary Club di Cento, l’associazione imprenditori centesi per la cultura, la fondazione Cassa di Risparmio di Cento e le aziende: Andalini, Baltur, Fantozzi Petroli e Fava.

