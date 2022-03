MOBILITÀ E LAVORO IN UE – Conosciamo le opportunità dei progetti Erasmus+

A Cento due appuntamenti informativi e di confronto per giovani e associazioni.

La Fondazione Don Giovanni Zanandrea ONLUS, in occasione della disseminazione del progetto europeo KA2 “Youth SPORT work with different abilities” di cui è partner, organizza un evento di informazione e collaborazione sulle possibilità offerte dal programma Erasmus+.

L’evento consiste in due appuntamenti dedicati a due tipologie di progetto e di pubblico diversi. Il primo incontro, previsto per lunedì 21 marzo, è dedicato ai giovani e tratta sia di scambi giovanili quale occasione di incontro in Europa, sia di gruppi informali volti a realizzare progetti locali.

Il secondo appuntamento, programmato per martedì 22 marzo, è invece rivolto alle associazioni: il focus sono i progetti di innovazione e lo scambio di buone pratiche afferenti la ricerca e lo sviluppo, con benefici per le organizzazioni stesse e il territorio.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle 17:00 alle 19:00 presso il “Centro Sociale Ugo Bassi” di Cento, a cui si accede tramite il cancello di fianco a Via Ugo Bassi 49. Nel corso dei due appuntamenti, dopo un’introduzione sull’argomento, ci sarà un momento informale di lavoro di gruppo che si concluderà con una condivisione dei risultati… il tutto sarà accompagnato da un piccolo aperitivo.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi o tramite qr-code, oppure contattando i seguenti recapiti: andrea.roversi@fondazionezanandrea.org , 3491223284. Per accedere all’evento è obbligatorio disporre di green pass rafforzato.

Questo evento di disseminazione è finanziato dall’Unione europea ed è stato organizzato in collaborazione con i Servizi InformaGiovani e Politiche Europee del Comune di Cento.

