OPEN DAY AL BASSI BURGATTI – PRIMO APPUNTAMENTO IN PRESENZA SABATO 26 NOVEMBRE 2022

Ripartono le attività di orientamento in entrata nel nostro istituto. Genitori e studenti sono invitati a partecipare per conoscere l’offerta formativa e visitare i nostri laboratori. TRE GLI APPUNTAMENTI: sabato 26 novembre 2022, sabato 10 dicembre2022 e sabato 14 gennaio 2023. Genitori e studenti si dovranno iscrivere. Le fasce orario per la visita alla scuola sono 3 per ogni open day (15-16, 16-17, 17-18) e per ogni settore della scuola: Liceo, settore Economico e Settore Tecnologico.

Proseguono gli incontri e presentazioni dei nostri corsi di studio, agli studenti e ai genitori degli Istituti comprensivi della zona: IC 3 Renazzo, IC Castello d’Argile. Nelle scuole secondarie di primo grado stiamo, inoltre, realizzando alcuni laboratori con la partecipazione dei nostri studenti.

Per le iscrizioni seguite le indicazioni sulla home page del sito della scuola www.isit100.fe.it

PRIMO APPUNTAMENTO: SABATO 26 NOVEMBRE 2022

