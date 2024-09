**Open Day Centese Calcio: un pomeriggio di sport e divertimento per i bambini a San Matteo della Decima**

Oggi, 5 settembre 2024, alle ore 18:00, presso le strutture sportive di San Matteo della Decima, la Centese Calcio organizza un **Open Day** dedicato a tutti i bambini nati dal 2010 al 2019. Un evento pensato per far conoscere il calcio e vivere un pomeriggio di divertimento, aperto sia a chi si avvicina per la prima volta a questo sport, sia a chi gioca già con passione.

**”Questo Open Day è un’opportunità per far divertire i bambini e far scoprire loro il mondo del calcio in un ambiente accogliente,”** afferma **Edoardo Marchi**, responsabile del settore giovanile della Centese Calcio. **”Sarà un’occasione speciale per fare nuovi amici e vivere lo sport con gioia.”**

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

