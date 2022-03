Quando entrerà in vigore l’ora legale 2022? Le lancette andranno spostate nella notte tra sabato 26 marzo 2022 e domenica 27 marzo 2022. Il “salto” sarà di un’ora in avanti ovvero dalle 2:00 alle 3:00. Si dormirà pertanto meno, ma si guadagnerà un’ora in più di luce.

