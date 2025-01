ORE 16.35, LA TERRA TREMA: Scossa di magnitudo 3.5 avvertita distintamente tra Il ferrarese e il modenese

Scossa di terremoto di magnitudo tra 3.5 avvertita distintamente alle 16.35 di oggi, 15 gennaio, nell’Alto Ferrarese e nella Bassa Modenese. I residenti della zona hanno avvertito chiaramente la scossa all’interno degli uffici e delle case, alcuni sono usciti in giardini per la paura. Per ora non si segnalano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente anche nel bolognese tra Pieve di Cento e Castello d’Argile. In aggiornamento

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 4 km NW Finale Emilia (MO), il

15-01-2025 15:34:51 (UTC) 54 minuti, 58 secondi fa

15-01-2025 16:34:51 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.8630, 11.2730 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Il sindaco di Cento: “si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a Finale Emilia. Ad ora non ci risulta nessuna situazione particolare, qualora vi fossero delle segnalazioni potete contattare la Polizia Locale CENTO al numero 0516843190.”

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita sul territorio di Castello d’Argile.

Dalle prime stime dell’istituto nazionale di vulcanologia, l’epicentro è nella zona di Finale Emilia, con una magnitudo 3.5.

Ovviamente, sono in corso valutazioni, ma nella nostra zona non ci sono criticità in atto.

