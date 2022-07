Orgoglio Centese: censimento delle strade private ad uso pubblico “Una proposta di buon senso”

Il gruppo Orgoglio Centese esprime la propria felicità dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale in merito all’ordine del giorno per il censimento delle strade private ad uso pubblico.

Una proposta di buon senso, che punta a fare ordine su tantissime situazioni anomale di questo comune, partendo da un censimento di tutte quelle strade dove ogni giorni circolano migliaia di veicoli ma che purtroppo sono ancora di proprietà dei cittadini che in quelle strade vi abitano. Sappiamo che sarà un lavoro lungo e complesso, e non intendiamo assolutamente distogliere la concentrazione della macchina comunale dal lavoro quotidiano e dagli adempimenti del momento (es. PNRR) però confidiamo che presto questo censimento parta il prima possibile e con le modalità che verranno ritenute più opportune. Sappiamo anche che non sarà possibile acquisire tutto al demanio comunale e proprio per questo chiediamo che al censimento segua una valutazione di opportunità per la sua acquisizione futura. Confidiamo che da questa iniziativa possa scaturire una presa di coscienza della problematica, che crediamo sia largamente diffusa sul territorio comunale, e che poi finalmente si proceda alle acquisizioni del caso in modo organico e programmato. Se fino ad oggi nel corso di un mandato amministrativo sono state acquisite 2 o 3 strade a fronte delle richieste dei residenti, pensiamo che con la nostra proposta l’obiettivo possa essere decisamente superiore.

