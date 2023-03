OSPEDALE: “Siamo Pronti per la Raccolta Firme” lo annunciano Avanti Cento, FdI, Lega e Forza Italia

“Siamo Pronti per la Raccolta Firme” lo annunciano Avanti Cento, FdI, Lega e Forza Italia i quali si

sono fatti promotori, da settimane, di iniziative e di un ordine del giorno rivolti alla tutela dell’Ospedale

SS. Annunziata di Cento e del Pronto soccorso. “Da Domenica 02 Aprile i cittadini potranno

sottoscrivere la Petizione per richiedere il mantenimento dei servizi sanitari correntemente offerti

presso l’ospedale SS. Annunziata di Cento che verrà presentata in Regione. La raccolta sarà estesa

nei comuni limitrofi delle province di Ferrara, Modena e Bologna in quanto è pervenuto

l’interessamento anche da parte di cittadini di quei territori. Per il comune di Cento il primo banchetto

sarà in piazza Guercino questa domenica dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 e da lunedì

sarà possibile sottoscrivere la petizione all’interno delle attività commerciali del capoluogo e delle

frazioni che aderiranno all’iniziativa.

Nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori luoghi di raccolta sia a Cento che nelle frazioni

nonché nei territori limitrofi.

I banchetti e i luoghi di raccolta saranno indentificati con apposito cartello (vedasi foto).

Per informazioni ci si può rivolgere ai gruppi che hanno sostenuto l’iniziativa oppure alla seguente

mail: salviamolospedaledicento@gmail.com

Uniamo le nostre forze contro una politica sanitaria che non tutela il cittadino.”

Cento, 30 Marzo 2023.

AVANTI CENTO LEGA SALVINI PREMIER FRATELLI D’ITALIA FORZA ITALIA

