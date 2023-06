“Parlane con il Sindaco”: Inizia in tour di Accorsi nelle Frazioni

Ricomincia il giro nelle frazioni del Sindaco Edoardo Accorsi, con l’iniziativa chiamata “Parlane con il Sindaco”. Una serie di appuntamenti nei quali il Sindaco ha visitato, da giugno a settembre, tutte le frazioni con incontri e momenti di confronto insieme alla cittadinanza.

“Continuiamo anche quest’estate, con gli incontri che l’anno scorso abbiamo fatto, frazione per frazione, per confrontarci insieme su quello che l’Amministrazione ha fatto nell’anno trascorso e le progettualità specifiche, specialmente nelle frazioni, che stanno prendendo forma.” commenta il Sindaco che prosegue “E’ un modo semplice ma efficace di stare in contatto, un appuntamento che è piaciuto ed è stato apprezzato da chi ha partecipato.”

Il primo appuntamento sarà a XII Morelli, in occasione della consulta convocata per lunedì 26 giugno alle ore 20.00 nei locali del centro sportivo, nella quale vi sarà la presentazione del progetto della Palestra di XII Morelli. Sempre nella stessa settimana, Accorsi andrà a Reno Centese, nella sala della consulta civica dalle ore 19.00.

Mi piace: Mi piace Caricamento...