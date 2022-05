PCI Cento: invitiamo il Sindaco Accorsi a mettere in campo gli ammortizzatori sociali di cui dispone per e esigenze dei ceti più deboli

Il PCI, Partito Comunista Italiano, comprende che a volte l’Amministrazione pubblica decida l’aumento dell’Irpef: una scelta importante, grave e per nulla piacevole per la cittadinanza. Tuttavia, invitiamo l’Amministrazione guidata dal Sindaco Accorsi a mettere in campo gli ammortizzatori sociali di cui dispone per venire incontro alle esigenze dei ceti più deboli e delle classi produttive con provvedimenti che vadano oltre la gratuità dei dehors. Visto che i cittadini pagheranno più tasse, con il PD al governo di Cento, invitiamo la giunta Accorsi a impiegare il maggior gettito che deriverà da questo aumento per intervenire con lavori di manutenzione che si stanno rendendo ogni giorno più necessari: dalla potatura degli alberi (con particolare attenzione a quelli di Via Breveglieri), alla segnaletica orizzontale (compresi gli stalli dei parcheggi divenuti ormai illeggibili).È evidente che la crisi economica abbia colpito anche le pubbliche amministrazioni che si trovano quasi obbligate a mettere le mani in tasca ai propri cittadini, non di meno la differenza la fa come si spendono i soldi: e posto che a Cento la ricostruzione è ben lontana dall’essere ultimata (non si sa nulla del teatro e del palazzo municipale, tanto per citare alcuni esempi), che almeno l’ordinario sia fatto e possibilmente con la massima diligenza possibile che deve essere un obbligo per chi amministra la cosa pubblica.

PCI Cento Partito Comunista Italiano

