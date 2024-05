PD CENTO: “Successo della Festa dell’Unità, grazie ai volontari”

Il Partito Democratico di Cento desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutti i volontari, simpatizzanti e militanti che, a vario titolo, hanno contribuito al successo della Festa dell’Unità svoltasi il 24 e 25 maggio presso il Centro Sociale Ricreativo Culturale Ugo Bassi. Dopo più di venti anni, abbiamo avuto il piacere di riportare a Cento una tradizione cara a tanti cittadini e a tante cittadine, riscontrando una partecipazione entusiasta. Desideriamo ringraziare tutti i volontari e tutte le volontarie che hanno lavorato instancabilmente per garantire l’organizzazione e la riuscita dell’evento. La loro dedizione e il loro impegno hanno permesso di creare un evento piacevole e ben riuscito, risvegliando il piacere di una tradizione che ha radici profonde nella nostra comunità. Abbiamo condiviso momenti di confronto appassionati e incontri stimolanti, il tutto condito da un’atmosfera di partecipazione. Siamo felici di aver potuto riportare questa festa nella nostra città e di aver offerto uno spazio di confronto e dialogo su temi importanti per la nostra comunità e il nostro futuro. Questo evento rappresenta un punto di partenza che ci restituisce ottime premesse per fare meglio il prossimo anno, migliorando ulteriormente l’organizzazione e l’offerta della Festa dell’Unità. Grazie ancora a tutti e tutte coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere speciale questa edizione. Ci auguriamo di poterci ritrovare ancora più numerosi nelle future edizioni. Il Partito Democratico di Cento

