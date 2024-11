PD, Cortesi: “Gaiani è un’opportunità, un voto utile per tutto l’Alto Ferrarese”

Negli ultimi giorni di campagna elettorale, è il segretario dem di Cento a intervenire a sostegno di Carlotta Gaiani, candidata al consiglio regionale dell’Emilia-Romagna nella lista del PD.

“Dopo quella di Edordo Accorsi, che raccolse oltre mille preferenze nella lista civica a sostegno di Stefano Bonaccini, l’Alto Ferrarese ha la possibilità concreta di eleggere una propria rappresentante. Siamo veramente orgogliosi che Carlotta Gaiani, iscritta al PD e attuale assessora al bilancio del Comune di Cento, abbia accettato questa sfida mettendo a disposizione della cittadinanza il suo solido bagaglio di esperienza. La sua candidatura è una grande opportunità per l’intero Alto Ferrarese che ha così la possibilità di contare nei prossimi cinque anni su una rappresentanza di assoluto valore e competenza in Regione.”

“Per cogliere questa opportunità, è fondamentale il sostegno della comunità democratica dell’Alto Ferrarese e di tutte le persone che hanno a cuore il nostro territorio. Gaiani ha reali possibilità di essere eletta e rappresenta una figura preparata e seria, capace di portare un contributo significativo allo sviluppo e al miglioramento dell’Alto Ferrarese.”

“Il 17 e il 18 novembre barriamo il simbolo della lista ‘Partito Democratico – Michele de Pascale Presidente’ e scriviamo ‘Gaiani’ sulla scheda: cogliamo questa grande opportunità e diamo al nostro territorio la rappresentanza che merita in Regione.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...