Persiceto in festa con la tradizionale Fiera d’Autunno

Dal 21 al 24 settembre il centro storico di San Giovanni in Persiceto sarà animato dalla tradizionale Fiera d’autunno. Quattro giorni con un ricco programma di musica, spettacoli, laboratori, stand commerciali, street food, mercatini e tante occasioni di intrattenimento e svago per grandi e piccoli.



La tradizionale Fiera d’Autunno, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con Confcommercio Ascom della Città Metropolitana di Bologna e L’Accento Promotion srl, ritorna da giovedì 21 a domenica 24 settembre nel centro storico di Persiceto con musica, spettacoli e tanto intrattenimento per grandi e piccoli.

La giornata di giovedì 21 settembre avrà inizio alle ore 19 con l’inaugurazione dei lavori di restauro di Porta Vittoria in presenza del Sindaco Lorenzo Pellegatti e di Corrado Azzollini, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Emilia Romagna, e proseguirà con l’apertura delle aree commerciali, dei punti ristoro, dei mercatini di artigianato artistico, del Luna Park e delle tante altre attrazioni. Alle ore 21 sul palco centrale in piazza del Popolo immancabile appuntamento con la sfilata “Sangio… è di moda” in collaborazione con i commercianti di Persiceto. Venerdì 22 settembre si terrà il concerto con musica dal vivo “Whole Tone” a cura dell’omonimo trio strumentale blues-funk in collaborazione con la cantante Noemi Tommasini. Sabato 23 settembre l’evento tutto da ballare e cantare sarà il ritorno di “DiscoRing Night” mentre domenica 24 settembre chiuderà la manifestazione lo spettacolo comico di Duilio Pizzocchi. Per tutte le giornate di fiera saranno aperte l’area espositiva, gli stand gastronomici curati dalle società carnevalesche I Gufi, I Figli della Baldoria, l’Accademia della Satira e Maistof, i gazebo dei commercianti del centro storico e altri espositori, l’area Luna Park per piccoli e grandi in parco Pettazzoni, tanto street food e tantissimi altri appuntamenti tutti da scoprire. Tra gli stand della piazza sarà presente anche il punto informativo turistico dello Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) per scoprire eventi, percorsi e attività outdoor. In occasione della Fiera, inoltre, Radioimmaginaria sarà presente nello Smart Hub in parco Pettazzoni mentre dal 21 al 24 settembre, presso la ex Chiesa di Sant’Apollinare sarà allestita la mostra di pittura dell’associazione “Insieme per conoscere”.

“Quest’anno – dichiara il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti – l’arredo urbano verde di piazza del Popolo si integrerà con la presenza del palco e con alcuni espositori per rendere la fiera autunnale sempre più bella e accogliente. Diverse realtà locali tra cui società carnevalesche e varie associazioni ci hanno chiesto di partecipare a questa edizione della Fiera e saranno presenti con laboratori, attività e stand gastronomici a dimostrazione che il legame col territorio si fa sempre più solido a vantaggio della vitalità e della ricchezza della manifestazione. Invito tutti a scoprire il programma dettagliato che è possibile trovare sul sito web del Comune o negli opuscoli in distribuzione in paese. Vi aspetto in piazza!”.



“La Fiera si conferma appuntamento centrale nel calendario persicetano – spiega Fabio Minichino, presidente di Confcommercio Ascom San Giovanni in Persiceto – capace di armonizzare al meglio vocazione commerciale, tradizione, socialità e promozione turistica. Grazie all’impegno di Comune e L’Accento Srl, che voglio ringraziare, anche quest’anno vivremo quattro giorni ricchi di eventi nelle principali strade e piazze della città, con le attività commerciali, turistiche e di servizio a recitare una parte da autentiche protagoniste. I negozi del centro storico estenderanno il loro orario di aperura e le occasioni per uno shopping all’insegna della qualità, di prodotto ma anche di servizio, certamente non mancheranno. La presenza ed il contributo dei nostri associati Confcommercio Ascom alla manifestazione confermano, anche in questa nuova edizione, il ruolo fondamentale degli esercizi di vicinato, presidio insostituibile per la qualità, l’attrattività e la vivibilità dello spazio pubblico”.

“La Fiera d’Autunno rientra, per storia, pubblico, numero e qualità degli espositori tra le principali manifestazioni aperte al pubblico dell’area metropolitana – rilancia Emanuela Balboni, addetta pubbliche relazioni L’Accento Srl – Come di consueto, sotto il profilo organizzativo, è stato prodotto uno sforzo importante da parte di tutti gli attori coinvolti con l’obiettivo di continuare ad offrire al pubblico persicetano – e non – una Fiera di qualità, capace di attrarre tutti i target di pubblico e all’altezza della sua pluriennale tradizione. Grazie al costante supporto del Comune di San Giovanni in Persiceto e al coinvolgimento di tanti espositori e commercianti, siamo convinti di aver raggiunto un risultato eccellente, in grado di valorizzare al meglio un evento che, da sempre, è parte integrante della comunità persicetana”.

