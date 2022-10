PIEVE DI CENTO: “Corso di Laurea in Infermieristica tra presente e futuro”

In occasione dell’inizio del nuovo Anno Accademico, giovedì 13 ottobre alle ore 16.00 presso il Teatro Comunale “Alice Zeppilli”, si terrà l’iniziativa “Pieve di Cento e il Corso di Laurea in Infermieristica tra presente e futuro”. Un’iniziativa che oltre ad augurare un buon anno di studi sarà un’opportunità per raccontare come procede la vita accademica a Pieve e svelare quale sarà il suo futuro prossimo, in vista del rinnovo della convenzione tra Azienda Usl e Università di Ferrara. L’evento vedrà la presenza, tra gli altri, di: Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia Romagna Paolo Bordon, Direttore generale Azienda USL di Bologna Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento

