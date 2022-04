PIEVE DI CENTO: II° MEMORIAL RONCAGLIA-CREMONINI

Si è svolto domenica 10 aprile presso il Laghetto di pesca ‘Lenza Floriana’ di Pieve di Cento il Secondo Trofeo di pesca Memorial Roncaglia-Cremonini organizzato dalla Macio Organization di Massimo Cremonini insieme all’Associazione Sportiva “Lenza Floriana” di Pieve di Cento . Il Trofeo è andato a Fabio Mioli e Oscar Ghelfi. Una cornice bellissima per una classica di pesca che – come ha ricordato il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari – “unisce ricordo e sport in un luogo bellissimo e ben curato dall’associazione ‘Lenza Floriana’ che lo gestisce in maniera impeccabile”. Per l’amministrazione di Pieve erano presenti, oltre al sindaco Luca Borsari e Barbara Campanini, anche Vittorio Taddia.

