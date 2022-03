POGGIO RENATICO: Rubati due trattori in una azienda agricola, ritrovati dai Carabinieri

Erano stati rubati nella notte di ieri, in una azienda agricola di Poggio Renatico (Fe), e sono stati ritrovati e restituiti ai proprietari dai Carabinieri di Ferrara, che li hanno localizzati in un fienile abbandonato nei pressi dello svincolo della RA8 a Cona (Fe). I due trattori, un Johnn Deere, di proprietà dell’azienda “Sag Società Agricola Fratelli Frigati Ss“, ed un Manitou di proprietà di imprenditore agricolo ravennate, si trovavano nella corte agricola della Società dei fratelli Frigati, quando nel corso della notte ignoti ladri se ne erano appropriati. Il ritrovamento e la restituzione dei costosi mezzi d’opera ha permesso ai proprietari di poter far fronte alle incombenze conseguenti alle coltivazioni stagionali, pur essendo infatti il danno coperto da assicurazione, gli imprenditori non avrebbero potuto attendere alle loro incombenze per l’indisponibilità immediata dei mezzi. Risulta importante, soprattutto in questo periodo che le macchine operatrici, trattori, mezzi d’opera ed altre attrezzature si trovano all’esterno delle sedi aziendali, sviluppare una rete di comunicazione/informazione tra cittadini, imprenditori agricoli e forze dell’ordine, sia per denunciare i furti (tentati o consumati) sia per segnalare la presenza di mezzi e persone sospette nei fondi agricoli, a tale scopo si esortano i cittadini a contattare tempestivamente l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri.

