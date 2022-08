Politiche 2022: il PCI non sarà sulla scheda elettorale in Emilia Romagna

Di Marco Cevolani

Il Partito Comunista Italiano non sarà sulle schede elettorali per quanto riguarda i collegi di Camera e Senato in Emilia Romagna, ce lo spiega il Segretario Provinciale Stefano Randelli:

“Purtroppo per quanto riguarda le elezioni della Camera non abbiamo raggiunto, seppure per poche firme, il numero necessario era 750 – spiega- in nessuno dei tre collegi della nostra regione. Per quanto riguarda le elezioni del Senato i collegi erano due, in uno solo abbiamo raccolto le firme necessarie ma non è bastato. Tuttavia guardando il resto dell’Italia il risultato è ottimo, a dimostrazione che il PCI si sta affermando: il nostro simbolo che mancava dalle schede elettorali dalla fine degli anni Ottanta sarà presente in nove regioni. Continuiamo la nostra battaglia – prosegue – per essere presenti la prossima volta anche nelle elezioni amministrative. Questa volta siamo stati penalizzati dal periodo estivo, con tutta la gente in ferie. Siamo certo delusi da un lato ma felici dall’altro: il PCI è tornato, con le radici nei valori storici del Partito ma è anche ben presente nel mondo di oggi. Il tempo dello smarrimento è finito ma la casa dei comunisti è aperta. Siamo pronti a difendere i più deboli della società, tutti i tipi di lavoratori e chi non può lavorare o ha perso il lavoro, oggi come facevamo allora. Nei prossimi giorni costruiremo iniziative e attività in città e in provincia su argomenti urgenti e importanti che troveremo sulla nostra strada e poi sicuramente – conclude – non mancheranno gli argomenti di battaglia politica, una politica che ci differenzia da PD, Lega e Fratelli d’Italia”

