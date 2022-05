PREZZI BENZINA E GASOLIO: Iniziati i controlli sui distributori

Sono iniziati, da un paio di settimane, controlli presso i distributori di carburante presenti nel nostro territorio, volti alla tutela dei consumatori. Sono 6, fino ad oggi, gli impianti sanzionati per violazione delle norme vigenti. La normativa in vigore prevede che i gestori degli impianti di distribuzione di carburante debbano comunicare al Mise i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti. I prezzi comunicati vengono pubblicati su una piattaforma digitale dell’osservatorio prezzi del Mise (https://carburanti.mise.gov.it), con la finalità di rendere accessibile al consumatore i prezzi praticati, in modo da consentire agli stessi di orientarsi verso uno o l’altro distributore anche in base alla convenienza economica e verificare un ingiustificato aumento dei prezzi. Durante i nostri controlli verifichiamo inoltre la corretta esposizione dei prezzi e la corrispondenza tra prezzi esposti e praticati nonché la corrispondenza con quelli comunicati al Mise. Ci fa piacere condividere il commento a questa iniziativa da parte del Presidente dell’Unione Reno Galliera e Sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez: “Un grande plauso alla nostra Polizia Locale per i risultati di questa attività. Dai territori dell’Unione Reno Galliera arriva un messaggio chiarissimo. In un momento di grave difficoltà economica per molte famiglie, anche per il caro-carburanti, non sono ammessi atteggiamenti ostili alle nostre Comunità. È una questione di rispetto delle regole e giustizia sociale.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...