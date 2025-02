Primo weekend di Carnevale a Cento: si comincia con “Dehors in festa – Ritmi di Carnevale”, un’iniziativa che animerà il centro storico già da sabato 15 febbraio

Scatta il primo weekend di Carnevale e il centro storico si anima già dal sabato pomeriggio con “Dehors in festa – Ritmi di Carnevale”, un’iniziativa di Ascom Confcommercio, Comitato Commercianti Cento in Vetrina, Comune di Cento e con il contributo della Fondazione Teatro Borgatti.

Dalle ore 17.00, i dehors dei locali aderenti si animeranno con aperitivi musicali e altre sorprese, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente, per immergersi nell’atmosfera del Carnevale sin da subito, tra degustazioni enogastronomiche e proposte musicali pensate su misura.

L’iniziativa è prevista per sabato 15 febbraio e sabato 22 febbraio, con i locali che hanno aderito: Fly Cafè, Bar Uno Più, Bar La Farmacia, Bar Tiffany, Flemming ed El Santo.

“Il Carnevale di Cento è un evento che appartiene alla nostra comunità e alla nostra tradizione e iniziative come Dehors in festa ne rafforzano lo spirito, valorizzando al contempo il nostro centro storico e le attività locali.”, dichiara il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi.

L’Assessore alle Attività Produttive e Commercio, Filippo Taddia, sottolinea: “Una piacevole occasione, fra le tante pensate nel ricco calendario di eventi legati al Carnevale, per passeggiare tra le vetrine di un Centro Storico in festa, che da Piazzale Bonzagni alla Rocca si riempirà di musica e persone. Grazie ad Ascom e al Comitato Commercianti che, come sempre, rispondono con grande entusiasmo ogni volta che c’è da mettersi in gioco per rendere ancora più bella e vivace la nostra città.”.

Prosegue Silvia Pedriali, Presidente della Delegazione Ascom Confcommercio di Cento: “Ringraziamo le attività aderenti, il Comitato Cento in Vetrina e tutti i commercianti, il Comune di Cento, la Fondazione Teatro Borgatti, le società carnevalesche e il Cento Carnevale d’Europa per la preziosa collaborazione che ha consentito di organizzare queste due giornate di shopping, degustazioni, musica e divertimento, durante le quali sarà possibile anche ammirare una vera e propria mostra di Carnevale a cielo aperto e partecipare ad un divertente concorso a premi. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa e alle altre iniziative in calendario”

