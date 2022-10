Prosegue presso la biblioteca di Renazzo la rassegna di letture “Leggendo dietro l’ansa del fiume”: per la terza parte, in programma nella settimana dal 24 al 30 ottobre, essendo la “settimana di Halloween” saranno letti brani dai più grandi romanzi dell’orrore, a cominciare dal classico di Bram Stoker “Dracula” per proseguire con “I racconti dell’orrore” di Edgar Allan Poe, per finire con i più grandi autori contemporanei del genere, come Stephen King.Le letture potranno essere ascoltate in streaming sui canali social della Biblioteca oppure, dal vivo, durante gli orari di apertura. Per info bibliotecarenazzo@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...