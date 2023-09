PUNTO NASCITA: La replica del PD

Chissà cosa sarebbe successo se invece che un’amministrazione responsabile come quella Accorsi fosse stato confermato al secondo mandato il precedente sindaco Toselli. In oltre 5 anni di mandato è stato capace di fare assolutamente il nulla per cambiare le dinamiche negative sul Punto Nascita, anche quando non c’erano né i problemi di bilancio odierni legati all’emergenza Covid e al rincaro energetici né il grave problema di mancanza di personale sanitario. Eppure oggi è fra i principali fautori delle critiche al sindaco Accorsi. Forse nella speranza di potersi accaparrare un risultato differente alle prossime tornate elettorali? Nella prossima riunione della Commissione straordinaria sull’ospedale sicuramente ci saranno le risposte dei tecnici Ausl, ma una risposta politica la si può dare già adesso. Grazie al lavoro del Sindaco e della Giunta con la Regione E-R e Ausl FE, oggi l’ospedale di Cento non è in discussione né per esistenza né per funzionalità. Infatti solo il Punto Nascita, dopo 10 anni di proroga legata all’emergenza terremoto, è stato valutato negativamente a fine 2022 dai tecnici sanitari e, solo per la presenza di problematiche di reperimento del personale sanitario, ne è stata sospesa l’attività dall’inizio dell’estate scorsa. Non è affatto vero che la sala parto sia stata smantellata, infatti la foto riportata sui social è un fake in quanto si riferisce ad una zona della sala parto dismessa da diversi anni. Il personale sanitario dipendente è stato ovviamente dislocato in altre zone della provincia in attesa dell’esito; forse il centro-destra avrebbe preferito che fossero tutti licenziati? Il Pronto Soccorso, nonostante quanto afferito in evidente malafede, non è stato affatto depotenziato e in definitiva tutti i servizi sanitari sono attivi e funzionanti, ovviamente con le problematiche legate alla carenza di personale. Ma, a differenza di quanto strumentalmente detto ancora una volta da un centro-destra populista, i problemi recenti sono nazionali e non locali, e anche su questo l’amministrazione Accorsi sta facendo il massimo dell’azione politica possibile. Il Partito Democratico esprime quindi il proprio convinto sostegno al sindaco Accorsi e alla Giunta per il lavoro che stanno facendo nonostante le gravi e complesse criticità che la sanità nazionale e locale stanno vivendo.

Partito Democratico di Cento

