Raduno bandistico in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Domenica 6 novembre 2022

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Fondazione Teatro G. Borgatti, in collaborazione con il Comune di Cento, organizza un evento che vedrà la partecipazione di alcune bande all’interno del territorio del Comune di Cento con ritrovo conclusivo alle ore 12 presso la Piazza della Rocca a Cento capoluogo con ammaina bandiera da parte dell’ ANA centese e, a seguire, intervento delle Autorità. Appena arrivate a Cento le Bande effettueranno il percorso come da programma sotto indicato. Transiteranno, ove previsto nel percorso, anche lungo Corso Guercino. Il passaggio verrà effettuato da una sola banda per volta per evitare ingorghi e assembramenti. Il passaggio nelle frazioni del comune di Cento permetterà di suonare 3-4 brani circa per un totale di circa 15/20 minuti.

Di seguito il programma della giornata:

CORPO BANDISTICO “G. VERDI” DI CENTO

Casumaro 9.30

XII Morelli 11.00

CORPO BANDISTICO RENAZZESE

Bevilacqua 9.30

Renazzo 10.45

FILARMONICA SAN CARLO

Buonacompra 9.30

Corporeno 10.45

FILAROMICA “G. VERDI” DI SCORTICHINO

Reno Centese 9.30

Alberone 10.30

PUNTI DI INGRESSO DELLA BANDE A CENTO

Banda di Cento entra da via F. Gallerani, Via Provenzali, Piazza, Rocca

Banda di Renazzo entra da via Matteotti altezza Chiesa della Maddalena, Piazza, Rocca.

Banda di San Carlo entra da Piazzale Bonzagni, C.so Guercino, Rocca

Banda di Scortichino entra da via 2 Giugno, via Ugo Bassi, via Galletti, Rocca

Ordine di ingresso in piazza delle bande per il concerto finale:

Banda di Cento Banda di Renazzo Banda di San Carlo Banda di Scortichino

Mi piace: Mi piace Caricamento...