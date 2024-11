Rammarico Centese: da 2-0 a 2-2 contro il Valsetta Lagaro

Rammarico. È questo il sentimento che serpeggia tra i biancazzurri dopo aver condotto con personalità e bel gioco il primo tempo, ma vedendo sfumare la vittoria nella ripresa. La Centese ha offerto una prestazione brillante nella prima frazione di gioco, sbloccando il match grazie a bomber Pirreca, autore di un gol splendido: movimento preciso in area e conclusione chirurgica. Poco dopo, un secondo gol di Pirreca è stato annullato per fuorigioco, ma dalle immagini apparso regolare.

Nella ripresa, il raddoppio di Aiello su assist di Cioni, sembrava chiudere la partita, ma il Valsetta-Lagaro ha approfittato di due episodi: al 65° Borghesi ha segnato a tu per tu con Alberghini dopo una disattenzione difensiva, e allo scadere Pierucci, appena subentrato, ha trovato il pareggio con un tiro che ha portato a un raro errore dell’estremo difensore biancazzurro, nel quale anche i più forti possono incappare.

Nonostante il rammarico, la Centese si conferma in quinta posizione, in piena corsa per i play-off, mentre il Valsetta Lagaro consolida il secondo posto. La partita ha rappresentato perfettamente l’equilibrio di questo campionato, dove tutto è ancora possibile.

La giornata si era aperta con la presentazione dell’inno della Centese, accolto con entusiasmo e dagli applausi del pubblico del G&G stadium. Nel prossimo incontro, la centese farà visita al Masi Torello dell Ex mister Mario Lega. Una squadra in netta risalita dopo un avvio horror, forte di 4 Vittorie nelle ultime 5 giornate disputate.

