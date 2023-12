Reno Molinella 0 0 Centese Calcio

CENTESE CALCIO:

BELLA SFIDA A RETI INVIOLATE

Di fronte i padroni di casa del Reno Molinella, provenienti da 6 risultati utili consecutivi (non si può parlare di squadra “rivelazione”, per i non velati obiettivi di promozione) e la capolista Centese Calcio.

Il risultato finale di 0-0 e’ tutto sommato giusto, per quanto visto in campo e per le occasioni da rete create da entrambe le squadre.

Partita molto equilibrata sin dai primi minuti, con belle giocate e diverse emozioni che hanno divertito il numerosissimo pubblico presente.

Nel primo tempo supremazia Centese, con i tentativi di Bonacorsi, Fype e Costantini a sfiorare il vantaggio.

Nella ripresa le migliori occasioni del Molinella, con Maione e Veseli a rendersi pericolosi.

Sul finire del match la migliore occasione per il Molinella: tiro di Maione da fuori area ma Alberghini compie il miracolo e respinge in tuffo sul palo, garantendo il “clean sheet” anche in questa Domenica.

La Centese e’ scesa in campo senza gli squalificati Pirreca e Radu, mentre nel Molinella era assente l’ex professionista Riccardo Pasi.

Buono l’esordio del classe 2004 Matteo Fype, centravanti della juniores di mister Paolino Govoni: il ragazzo si e’ fatto valere senza alcun timore reverenziale, andando vicino alla segnatura in due occasioni.

Appuntamento a sabato prossimo, con l’anticipo della penultima giornata del girone di andata. Al Bulgarelli sarà ospite il Galeazza, in una sfida che ha sempre riservato grandi emozioni.

