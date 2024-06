Rajaa Rawdi, la quindicenne che sabato 1 giugno si era allontanata dalla comunità di Ferrara in cui si trovava, è stata ritrovata oggi (2 giugno) dai carabinieri a Lido Estensi. La ragazzina sta bene. In mattinata era stata diffusa una foto segnaletica della giovane dopo che, a distanza di ore, non aveva fatto ritorno nella comunità che la ospitava.

