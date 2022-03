RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI VACCINALI A seguito della fine dello stato di emergenza nazionale Covid il 31 marzo

A seguito della fine dello stato di emergenza nazionale Covid il 31 marzo, l’Azienda USL di Ferrara presenta il piano di riorganizzazione dei centri vaccinali attivi in provincia di Ferrara.

Una riorganizzazione di sedi, giorni e fasce orarie di apertura, su prenotazione o ad accesso diretto, che si rende necessaria anche a seguito del calo di accesso ai centri vaccinali, dovuto principalmente al buon livello raggiunto con le coperture vaccinali nel Ferrarese, anche nell’ottica di riconvertire il personale ad altri servizi utili per la cittadinanza.

Da venerdì 1° aprile chiudono quindi gli hub a Codigoro, Argenta, Comacchio e Cento. Contestualmente vengono attivati dei punti vaccinali presso gli Ospedali di Argenta, Cento e Lagosanto, e alle Case della Salute di Ferrara, Bondeno, Copparo e Comacchio. L’hub a Ferrara Fiere resta operativo come hub vaccinale per quanto attiene gli accessi diretti, in quanto anche Punto Assistenza Unico per i profughi ucraini.

In particolare, per quanto concerne la campagna vaccinale anti-Covid, è pronto un piano flessibile e organizzato in maniera modulare per aumentare le disponibilità di vaccinazione in caso di bisogno.

È possibile prenotare la vaccinazione con le consuete modalità: presso tutti gli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup) e online con Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), App ER Salute, CupWeb. I canali sono attivi per tutti gli over 12.

Per la fascia d’età 5-11 anni, verrà a giorni pubblicato un nuovo portale di autocandidatura in cui i genitori potranno esprimere la volontà di vaccinare i loro bambini, l’Azienda contatterà direttamente i genitori per fissare la data dell’appuntamento.

Di seguito il nuovo calendario in vigore:

Ferrara – Casa della Salute San Rocco. Libero accesso lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 13. Le vaccinazioni pediatriche sono in programma il lunedì dalle ore 14 alle 19.30

