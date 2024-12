Si tratta di una vera e propria discarica abusiva, scoperta dai Carabinieri dopo aver ricevuto alcune segnalazioni ed essere intervenuti sul posto. Cinquanta metri quadri di cortile di una casa indipendente, di proprietà di un 50enne straniero, sono stati ritrovati completamente ricoperti da una montagna di rifiuti urbani di qualsivoglia genere, dal più piccolo al più grande. Scarti casalinghi, avanzi di sfalci di vegetazione, legno, tubi danneggiati, mobilio inutilizzabile e persino ombrelli. Tutto lasciato alla mercé del terreno, con conseguenti rischi per l’ambiente e la salute.

Questa è la rocambolesca storia che i militari si sono trovati a dover affrontare nella serata, increduli a loro volta di fronte a quanto si sono ritrovati. Ricevuta la notizia della presenza della discarica, unitamente a quella della presenza fisica del proprietario dell’abitazione, i Carabinieri sono immediatamente accorsi per svolgere i controlli opportuni, potendo così attribuire veridicità a quanto riportato. I rifiuti erano lì, a ricoprire l’area del cortile dell’abitazione. Al sequestro dell’area è conseguita, inevitabilmente, la denuncia dello straniero alla Procura della Repubblica di Ferrara, di fronte alla quale ora dovrà rispondere della violazione delle norme riportate nel Testo Unico Ambientale. Ora, oltre ai costi da sostenere per la bonifica dell’area e il necessario ripristino dello stato dei luoghi, per lui potrebbe configurarsi persino la confisca della zona in questione.

RIVA DEL PO: Scoperta una discarica abusiva nella frazione di Serravalle. Carabinieri sequestrano un’area di cinquanta metri quadri interamente ricoperta da rifiuti, di pertinenza di una casa indipendente. Guai in arrivo per il proprietario dell’abitazione.

Si tratta di una vera e propria discarica abusiva, scoperta dai Carabinieri dopo aver ricevuto alcune segnalazioni ed essere intervenuti sul posto. Cinquanta metri quadri di cortile di una casa indipendente, di proprietà di un 50enne straniero, sono stati ritrovati completamente ricoperti da una montagna di rifiuti urbani di qualsivoglia genere, dal più piccolo al più grande. Scarti casalinghi, avanzi di sfalci di vegetazione, legno, tubi danneggiati, mobilio inutilizzabile e persino ombrelli. Tutto lasciato alla mercé del terreno, con conseguenti rischi per l’ambiente e la salute.

Questa è la rocambolesca storia che i militari si sono trovati a dover affrontare nella serata, increduli a loro volta di fronte a quanto si sono ritrovati. Ricevuta la notizia della presenza della discarica, unitamente a quella della presenza fisica del proprietario dell’abitazione, i Carabinieri sono immediatamente accorsi per svolgere i controlli opportuni, potendo così attribuire veridicità a quanto riportato. I rifiuti erano lì, a ricoprire l’area del cortile dell’abitazione. Al sequestro dell’area è conseguita, inevitabilmente, la denuncia dello straniero alla Procura della Repubblica di Ferrara, di fronte alla quale ora dovrà rispondere della violazione delle norme riportate nel Testo Unico Ambientale. Ora, oltre ai costi da sostenere per la bonifica dell’area e il necessario ripristino dello stato dei luoghi, per lui potrebbe configurarsi persino la confisca della zona in questione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...