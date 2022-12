SAN GIORGIO DI PIANO: coinvolto in un incidente stradale con lesioni si allontana senza prestare soccorso: denunciato per fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso

SAN GIORGIO DI PIANO: coinvolto in un incidente stradale con lesioni si allontana senza prestare soccorso. Rintracciato in collaborazione con la Polizia Locale di Reggio Emilia e denunciato. Si tratta di un trentaduenne di nazionalità egiziana già destinatario di un provvedimento di espulsione. Ancora una volta fondamentali le immagini della videosorveglianza cittadina.

Ecco un estratto del nostro comunicato stampa: Si era allontanato subito dopo il violento tamponamento che aveva appena provocato, senza preoccuparsi delle condizioni del conducente dell’auto che aveva urtato. Si tratta di un trentaduenne di origini egiziane e dimorante, ma senza una fissa dimora, in Comune di Reggio Emilia, dove lo hanno rintracciato, dopo attente indagini, gli agenti del Nucleo Antidegrado della Polizia Locale di quella città. A suo carico anche un provvedimento di espulsione a firma del Questore di Siracusa, di fatto fino ad oggi disatteso, perché richiedente asilo. L’incidente risale all’ottobre scorso, un violento tamponamento tra due auto, avvenuto nei pressi dell’intersezione stradale tra le provinciali Galliera e Centese, in territorio del Comune di San Giorgio di Piano. Il conducente dell’auto tamponata aveva subito lesioni fisiche, poi giudicate guaribili con 30 giorni di prognosi dai sanitari dell’ospedale di Bentivoglio, mentre l’altro conducente, poco dopo la collisione, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. La sua persona era stata però immortalata da una telecamera dell’impianto di videosorveglianza cittadino e le nostre indagini consentivano di risalire ad un soggetto di nazionalità egiziana, dimorante in comune di Reggio Emilia: qui la Polizia Locale di quella città è poi riuscita a rintracciarlo e ad identificarlo. Il trentaduenne è stato così denunciato per fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso. A suo carico anche la sanzione per guida senza patente, dal momento che le verifiche compiute hanno fatto emergere che lo stesso era anche privo del titolo abilitante la guida.

