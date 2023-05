SCONFITTA CASALINGA PER LA TRAMEC: CANTÙ VINCE 80-87

Dopo la trasferta a Treviglio, la Tramec Cento torna a giocare davanti al proprio pubblico: nella quinta giornata del girone giallo è l’Acqua San Bernardo Cantù a visitare la Milwaukee Dinelli Arena. Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due formazioni e il bilancio è in perfetta parità: gli uomini di coach Mecacci han vinto a Busto Arsizio in semifinale di Coppa Italia, all’andata hanno avuto la meglio i brianzoli.

Dopo la palla a due, Archie e Rogic inaugurano i tabellini delle rispettive squadre con tre punti ciascuno. Il gancio in post di Hunt regala il primo vantaggio agli ospiti, seguito dal canestro di Da Ros, mentre la Tramec fa fatica nella metà campo offensiva. Ci pensa Mussini, in penetrazione, a sbloccare il tabellone della Benedetto XIV dopo più di 3 minuti di digiuno. A metà del primo quarto perfetta parità sul 7-7. L’Acqua San Bernardo torna avanti con la tripla di Nikolic mentre Cento si affida a Moreno, al rientro da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per tre settimane. Nikolic fa due su tre in lunetta e Da Ros si svita in post: Cantù trova il nuovo massimo vantaggio sul +5. La Tramec resta a contatto con l’appoggio di Mussini ma Stefanelli, in step-back, alimenta il tentativo di fuga dei brianzoli: time-out per coach Mecacci sul 13-19. Archie tampona momentaneamente l’allungo di Cantù con la tripla: rispondono subito Morgillo e Baldi Rossi. Il primo quarto finisce 18-24.

L’inizio di secondo quarto sorride ai brianzoli: parziale di 2-8 guidato da Rogic e massimo vantaggio sul +12. Nel momento di massima difficoltà centese ci pensa la tripla di capitan Tomassini a dare ossigeno alla Tramec. Morgillo segna dal pitturato, Kuuba, con personalità, mette la tripla dall’angolo ma Baldi Rossi risponde: Cantù ancora a +11. L’Acqua San Bernardo si affida con continuità a Baldi Rossi: terza tripla personale e time-out obbligato per coach Mecacci, quando il tabellone dice 26-40 per gli ospiti a 5.20 dall’intervallo. Mussini e Berti cercano di rimettere in carreggiata la Tramec ma la tripla di Bucarelli riallontana l’Acqua San Bernardo. Archie, in uscita dal time-out di coach Sacchetti, brucia la retina dall’arco: punteggio sul 32-43. Mussini fa due su due ai liberi e la Benedetto XIV torna sotto la doppia cifra di svantaggio, con Cantù che però si fa trovare pronta e reagisce con due canestri consecutivi di Hunt e Da Ros. Il finale del secondo periodo segue il copione dei minuti precedenti: le squadre segnano con continuità e il distacco rimane pressoché invariato: si torna negli spogliatoi sul 41-53 per gli ospiti. Mussini è il miglior marcatore della partita con 12 punti.

La Tramec rientra bene sul parquet: Mussini ruba palla e appoggia in contropiede. Segue una fase di equilibrio dove le difese prevalgono sugli attacchi, che faticano a trovare tiri aperti e mettere punti a referto: 47-57 a 6.10 dalla fine del terzo periodo. Bucarelli trova la prima tripla del secondo tempo, Kuuba risponde. La Tramec torna a -8 con un gran canestro di Tomassini ma la tripla di Rogic e la schiacciata di Nikolic respingono l’assalto biancorosso: 54-65 e time-out per coach Mecacci. L’and one di Archie, con il grande sostegno del tifo di casa, sposta l’inerzia dalla parte di Cento, che prova a ridurre il gap: tre liberi di Stefanelli restituiscono a Cantù la doppia cifra di vantaggio. Zilli, in tap-in, segna il 59-68, coach Meo Sacchetti ferma il gioco con 2.25 sul cronometro. Kuuba segna il canestro del -7, Cantù risponde con la tripla di Baldi Rossi: nuovamente dieci punti tra le due formazioni, che diventano dodici dopo i liberi di Stefanelli. Altri due punti dello stesso Stefanelli chiudono il terzo periodo sul 61-75 per l’Acqua San Bernardo.



La tripla di Berdini inaugura il quarto periodo: Kuuba, con le unghie, cerca di tenere la Tramec in partita con la tripla. Archie segna il canestro del -12 in contropiede, con la Tramec che non molla e torna a -10 con Berti. La Tramec, spinta dalla Milwaukee Dinelli Arena, alimenta ancora il parziale con Moreno e la grande schiacciata di Berti: solo 6 punti tra le due squadre a 4.19 dalla fine, sul 72-78, e coach Sacchetti costretto a chiedere il time-out. Baldi Rossi trova due punti al termine di un’azione rocambolesca, dopo più di qualche minuto di grande difficoltà di Cantù. Mussini segna in penetrazione, Marks fa due su due in lunetta e Cento, con il coltello tra i denti, torna a -4 a 2.19 dal termine. Si entra nel minuto finale sul 78-82, a poco più di trenta secondi dalla fine Nikolic fa due su due ai liberi e coach Mecacci spende il suo ultimo time-out. Anche Mussini fa due su due, così come Bucarelli poco dopo. Marks sbaglia la tripla del potenziale -3, Baldi Rossi fa uno su due: finisce 80-87 per l’Acqua San Bernardo. Il miglior realizzatore della partita è Mussini (18), ottima partita anche per Kuuba (17) e Archie (14). Per Cantù il migliore è Baldi Rossi (17).

TRAMEC CENTO – ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ 80-87 ( Q1 18-24; Q2 41-53; Q3 61-75; Q4 80-87)

Arbitri:Salustri, Puccini, Bartolini



Tramec Cento (All. Matteo Mecacci): Moreno 4, Mussini 18, Marks 8, Tomassini 7, Baldinotti n.e., Kuuba 17, Archie 14, Ulaneo n.e., Berti 8, Zilli 4

Acqua San Bernardo Cantù (All. Meo Sacchetti): Rogic 10, Berdini 3, Bucarelli 7, Stefanelli 15, Nikolic 15, Severini, Da Ros 8, Baldi Rossi 17, Hunt 8, Morgillo 4

foto: Antonio Iachini

