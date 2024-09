SELLA CENTO, UN’INZIATIVA PER COINVOLGERE TUTTO IL TERRITORIO. NICOLAI: “SPORT E’ AGGREGAZIONE E LA BALTUR ARENA CASA”

La Benedetto XIV comunica con piacere un’agevolazione riservata ai giovani cestisti dei comuni della provincia di Modena, Bologna e Ferrara. I tesserati appartenenti al settore giovanile di una squadra di pallacanestro potranno godere di un abbonamento stagionale a soli venti euro, circa un euro a partita, per vivere dal vivo tutte le emozioni del campionato di A2. Chiaramente, anche i genitori dei tesserati potranno beneficiare di sconti e offerte dedicate.

Nell’ultima settimana sono state informate direttamente le società di Cento e delle zone limitrofe di questa convenzione, con la partecipazione speciale di Peperoncino Basket e Pallacanestro San Giorgio che hanno deciso di condividere con entusiasmo questa opportunità con i propri tesserati, facilitando la diffusione della nostra iniziativa.

Tutte le società del territorio e delle province prima citate ad unirsi a noi in questo percorso, per far sì che sempre più giovani possano vivere da vicino la passione per il basket.

📩 Le società interessate a formalizzare l’adesione possono contattare marketing@benedettoxiv.it. Per maggiori informazioni su come usufruire dello sconto, i tesserati delle società sportive possono scrivere a biglietti@benedettoxiv.it.

Anche il GM Renato Nicolai ha parlato dell’iniziativa:

“Crediamo fortemente che il basket, sia esso di serie A , B C o giovanile , sia un formidabile strumento di aggregazione ed integrazione. I valori trasmessi da questo sport sono i valori che Benedetto XIV ha fatto propri dalla sua fondazione e proprio per questo vogliamo promuovere questi valori cercando di dare la possibilità ai ragazzi e alle loro famiglie del nostro territorio di assistere alle partite della nostra prima squadra in maniera sostenibile. Il palasport deve per noi essere un luogo di festa, di incontro e di sport, e vorremmo condividerlo con i giovani e le loro famiglie”

