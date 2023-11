Settembre Centese – Fiera di Cento: prosegue la querelle sul nome, il Comune pronto alla registrazione

Di Marco Cevolani

Con la determina 1591 del 15 novembre scorso il Comune di Cento ha deciso di affidare a Mondialmarchi SpA il servizio di registrazione del marchio “SETTEMBRE CENTESE – FIERA DI CENTO” a nome del Comune di Cento presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Con nostro articolo del 21 giugno (https://www.areacentese.com/registrazione-marchio-settembre-centese-il-comune-al-contrattacco/)

vi avevamo dato conto che lo stesso Comune, con una precedente determina, aveva reperito la domanda di registrazione di marchio d’impresa depositata da AT PROLOCO CENTO APS, “tesa a registrare il marchio figurativo recante “SETTEMBRE CENTESE – FIERA DI CENTO”, ma il Comune facendosi forte dell’articolo 10 del Codice di Proprietà industriale, secondo il quale i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione, aveva affidato ad un ufficio esterno la verifica della correttezza della procedura di registrazione effettuata dalla Pro Loco, nonchè la formulazione di eventuali osservazioni ed opposizioni.



Il Comune quindi ha ritenuto di procedere con l’affidamento del servizio di deposito della domanda di registrazione del marchio alla ditta Mondialmarchi SpA poichè la stessa specializzata nel settore – come si legge nella determina – ha acquisito un’approfondita conoscenza della vicenda relativa al marchio in argomento avendo svolto il precedente incarico.

Vicenda quindi conclusa? Attendiamo eventuale replica della Pro Loco.

