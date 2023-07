SICUREZZA, RANCAN (LEGA): “IN ARRIVO IN EMILIA OLTRE 2 MILIONI EURO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA”

Sicurezza: in arrivo dal Governo 2milioni e 57mila euro destinati a progetti di videosorveglianza urbana delle città emiliane: il Viminale ha infatti pubblicato la graduatoria definitiva per l’approvazione dei progetti 2022. I fondi saranno così ripartiti: a Piacenza 400mila euro, a Parma 100mila euro, a Reggio Emilia 570mila euro, a Modena 274mila, a Bologna 405mila euro e a Ferrara 308mila.

“Si tratta di fondi stanziati su base pluriennale dal decreto legge 113 del 2018, il cosiddetto decreto Salvini, che ha previsto una dotazione di 36 milioni di euro complessivi per il 2022, con domande presentate nel novembre scorso. Fondi importanti che verranno investiti per utili strumenti di deterrenza e di rafforzamento delle politiche di sicurezza integrata a supporto dell’impegno di sindaci e amministrazioni locali” spiega il capogruppo in regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, che continua: “Ennesima misura concreta e di buonsenso targata Lega e centrodestra che punta garantire la sicurezza del territorio, dei cittadini, delle attività commerciali funzionando sia da deterrente per le attività criminali sia da facilitatore per azioni di repressione del fatto criminoso. L’attribuzione del contributo statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, infatti, rappresenta un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto di deterrenza” .

