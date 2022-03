TERRE DEL RENO: Incendio sull’argine del Cavo Napoleonico

Come racconta il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi “Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Cento e stato possibile circoscrivere e domare un incendio di probabile origine dolosa sull’argine del cavo Napoleonico lato sinistro direzione Sant’Agostino da San Carlo. Già venerdì pomeriggio un altro principio di incendio era stato circoscritto sempre sul Cavo Napoleonico e sempre dai Vigili del Fuoco sul lato sinistro ma direzione San Carlo – Bondeno. Sono stati avvisati i Carabinieri di Terre del Reno e sono intervenuti per un sopralluogo anche i Carabinieri Forestali, insieme al sottoscritto ed alla Protezione Civile di Terre del Reno. Ringrazio anche i cittadini che hanno prontamente segnalato gli incendi grazie a loro i danni all’ambiente sono stati per fortuna limitati.”

