“Tieni in forma il tuo cuore” arriva anche a Cento per portare la prevenzione direttamente in piazza

“Tieni in forma il tuo cuore” per la prevenzione cardiovascolare che, sulla scia del successo degli appuntamenti a Ferrara e Lagosanto, arriva anche a Cento per portare la prevenzione direttamente in piazza.

L’appuntamento, promosso dall’Azienda USL di Ferrara con il patrocinio del Comune di Cento all’interno del progetto SMARTe con il sostegno dell’Associazione Nazionale Alpini e della Polisportiva Centese, è in programma venerdì 30 settembre in piazza del Guercino e sarà suddiviso in due momenti: dalle ore 14.30 alle 17.30 calcolo della carta del rischio cardiovascolare, alle ore 18 partenza della camminata della salute per la promozione di sani stili di vita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...