Tieni in forma il tuo cuore: ultima giornata di eventi

con screening del rischio cardiovascolare a Cento

e consulenze su sani stili di vita a Comacchio e Copparo

La terza edizione della campagna “Tieni in forma il tuo cuore”, promossa dalle Aziende Sanitarie ferraresi per portare la prevenzione cardiovascolare su tutto il territorio con diverse iniziative lungo il mese di settembre, chiude con un triplo appuntamento il 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale del cuore (World Heart Day), celebrata proprio con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Venerdì 29 settembre si terranno tre appuntamenti in provincia: lo screening per il calcolo del rischio cardiovascolare in piazza Guercino a Cento (dalle ore 16 alle 18), e le consulenze sui corretti stili di vita presso la Casa della Comunità di Comacchio (dalle ore 8 alle 10) e presso la Casa della Comunità di Copparo (dalle ore 10 alle 12).

In piazza Guercino a Cento verrà allestito un “percorso di prevenzione” – ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili – a cura dell’Unità Operativa di Cardiologia Provinciale diretta dal prof. Biagio Sassone, direttore Dipartimento ad attività integrata Cardiotoracovascolare, e dell’Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica, diretta dal dott. Giovanni Pasanisi.

I cittadini interessati possono sottoporsi allo screening per la valutazione del rischio cardiovascolare che attraverso la misurazione della pressione arteriosa e il controllo del colesterolo, incrociando i dati anagrafici con i fattori di rischio e i valori delle analisi, permette di elaborare la carta del rischio, ovvero stimare la probabilità di avere nei prossimi anni una grave malattia cardiovascolare e di modificare, in ottica preventiva, lo stile di vita.

La consulenza con l’equipe cardiologica sarà affiancata da momenti di counseling sulla promozione di sani stili di vita: con la presenza delle dietiste per i suggerimenti sulla corretta alimentazione, degli assistenti sanitari specializzati per le indicazioni contro il fumo e dei laureati in Scienze Motorie per i consigli sul tipo di attività fisica da svolgere nei confronti dei partecipanti con una vita più sedentaria, che possono interfacciarsi anche con i fisioterapisti di comunità, una nuova figura sanitaria attivata sul territorio e dedicata alla prevenzione in ambito motorio all’interno della comunità.

In programma anche le “mattinate informative” presso le Case della Comunità, sempre più luogo deputato alla prevenzione. Dalle ore 8 alle 10 alla Casa della Comunità di Comacchio e dalle ore 10 alle 12 alla Casa della Comunità di Copparo, gli infermieri di famiglia e di comunità, le dietiste e gli assistenti sanitari saranno a disposizione della cittadinanza per fornire counseling sui corretti stili di vita, illustrare i servizi per la salute e la prevenzione e distribuire materiale informativo.

Queste consulenze e sensibilizzazione sulle attività di promozione della salute sono previste nel Piano Regionale della Prevenzione che sotto la missione “Costruiamo Salute” intende diffondere buone pratiche legate ai sani stili di vita come corretta alimentazione, attività fisica, stop al fumo per ridurre i principali fattori di rischio cardiovascolare e mantenere in forma il proprio cuore.

