TORINO E’ PIU’ SOLIDA ED ESCE DALLA BATTAGLIA DELLA BALTUR ARENA CON UNA VITTORIA: FINISCE 67-74

La Benedetto XIV ospita Torino, davanti a quasi 1400 spettatori. Sella alla ricerca dei due punti che mancano dal 29.09. Berdini, Nobile, Delfino, Davis e Benvenuti da una parte, Taylor, Schina, Ajayi, Severini e Seck dall’altra.

PRIMO QUARTO

La Sella parte con la faccia cattiva e aggredisce la partita, subito una tripla di Davis, ormai un classico, poi Delfino e Benvenuti costringono al timeout coach Boniccioli dopo il primo parziale di 9-5. La Reale Mutua cambia ritmo in difesa e di conseguenza in attacco, piazzando un 7-0 di parziale con Landi e Ladurner in campo insieme, poi Gallo segna con il fallo e porta avanti di due possessi Torino. La Sella fatica trovare attacchi fluidi, Delfino forza qualche conclusione e il primo quarto finisce a punteggio bassissimo: 11-15.

SECONDO QUARTO

La Benedetto non segna dal campo per oltre 5’, ma Torino non approfitta di questo momento per strappare, fino a quando Schina trova la terza tripla di serata per il +7 ospite. Benvenuti sblocca Cento dalla media, ma la difesa di Torino è di altissimo livello e costringe gli straordinari alla Benedetto per concludere. Dall’altra parte la musica non è tanto diversa, con la Reale Mutua che segna poco e a 3’ dalla fine del primo tempo il punteggio è 18-22. Alessandrini inventa dal nulla il canestro del -2, poi Henderson prende letteralmente il volo per inchiodare il nuovo -2 che diventa pareggio dopo due liberi di Nobile. 24 pari all’intervallo.

TERZO QUARTO

Ife Ajayi si sblocca da tre punti, poi il gioco da tre punti di Benvenuti porta avanti la Benedetto XIV, la partita vive di fiammate dei singoli perché le difese dominano sugli attacchi, Sperduto riporta a contatto la Sella con una tripla, in un momento in cui Torino sembra riuscire a costruirsi tiri migliori , dopo la tripla di Henderson, Ajayi risponde con la stessa moneta, ma ancora l’ex Latina e Verona si prende la squadra sulle spalle e segna con il contatto. Pari 42 a 11’ dalla fine. Henderson è indemoniato e trova altri due punti in isolamento, ma Torino chiude bene il terzo periodo con Gallo che si porta a casa un gioco da tre punti e Schina che segna dalla media a fil di sirena: 45-47 dopo 30’.

QUARTO QUARTO

Viene fischiato il quarto fallo di Berdini e Torino inizia ad ingranare: due triple tra Severini e Landi portano gli uomini di Boniciolli avanti di 9, un distacco importante visto l’equilibrio che ha regnato fino a questo momento. La squadra di Coach Di Paolantonio fa di tutto per segnare, Benvenuti e Delfino recuperano tre rimbalzi consecutivi in attacco ma i biancorossi non riescono a segnare. Berdini accorcia per il -6, Taylor trova il canestro e fallo dall’altra parte per il nuovo +9, ma ancora una tripla di Delfino porta la Sella a due possessi. I biancorossi arrivano due volte a -3, ma un rimbalzo concesso prima e un passaggio in area dopo consentono a Torino di tornare a +6. Henderson è l’ultimo a mollare, ma non è proprio serata in attacco per la Benedetto, nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta di Torino, la squadra di Boniciolli è solida e lo ha dimostrato nei momenti decisivi del match. Finisce 67-74.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 13, Alessandrini 6, Berdini 3, Delfino 10, Sperduto 6, Davis 13, Nobile 3, Tanfoglio, Moretti

REALE MUTUA TORINO: Ajayi 13, Schina 11, Landi 11, Montano, Seck 6, Gallo 10, Ghirlanda, Taylor 12, Severini 5, Ladurner 6

