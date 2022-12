Torna il calendario “Gente di Cento”, presentata la 19^ edizione

di Redazione

E’ stato presentato ieri al Centro Anziani di Cento il “Calendario Gente di Cento”, giusto quest’anno alla diciannovesima edizione. Dodici volti noti (e meno noti) che, a modo loro, hanno contribuito alla crescita sociale del nostro comune. Milena Pezzini Serra, madre e maestra; Andreina Frabetti che ha lavorato nella “sua lavasecco” in via Provenzali per tanti anni; Nicola Zucconi, giovane assicuratore subentrato al padre; il nostro Marco Cevolani, autore ed editore; Gianni Balboni impegnato nell’attività di famiglia di contoterzista, Beatrice Barberini, conosciuta penna de La Nuova Ferrara; Ilario Chiarini, storico dirigente della locale bocciofila, nonchè grande tifoso della Centese Calcio; Giuseppe Cariani, provetto pastaio; Cristina Coppi, logopedista; Giovanni Borgatti, impiegato in aziende locali; Enzo Govoni e Carlo Pirani, definiti i due numeri 13 della VM. A presentare l’attesissimo calendario (distribuito gratuitamente, lo si può trovare presso i vari sponsor o nelle edicole, ndr) l’editore Luigi Pinotti della Ediland e i curatori del progetto Guido Bonzagni e Giuseppe Sitta.”Siamo giunti con grande trepidazione – affermano – alla fine di questo 2022 che sarà ricordato per questa guerra nel cuore dell’Europa e in questa situazione – precisano – ancor più sentito e doveroso va il ringraziamento ai nostri sponsor e all’Editore”Il professor Sitta ha poi presentato uno ad uno i mesi, dedicati appunto ai personaggi di questa edizione .L’editore, in conclusione, ha preannunciato per l’anno prossimo, per celebrare degnamente il ventennale di questa pregiata iniziativa editoriale, l’uscita di un libro che possa ripercorrere la storia di questa lunga avventura, ben lontana dal concludersi.

