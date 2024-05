TORNA ‘LA BELLA STAGIONE’ DEL BORGATTI: 28 eventi estivi per tutti-VIDEO SUL CANALE YOUTUBE

In arrivo, da mercoledì 5 giugno a giovedì 25 luglio p.v. la seconda edizione de “La Bella Stagione”- la rassegna di eventi estivi nel cuore pulsante di Cento, realizzata da Comune di Cento e Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con 420, Cinema Don Zucchini, CIDAS/ARCI, ACL Eventi, Ascom e Comitato Commercianti “Cento in Vetrina”.

28 eventi che garantiranno intrattenimento e svago per tutte le età e che si svolgeranno al chiaro di luna sul palco di Piazza del Guercino -ad eccezione degli appuntamenti del mercoledì di giugno “Castel Garden” by 420 che avranno luogo, come lo scorso anno nel Cortile interno della Rocca di Cento-.

Un’edizione che farà convergere concerti musicali, spettacoli, cinema, sport, DJ set ed iniziative collaterali con l’obiettivo di divertire ed intrattenere il pubblico nelle calde serate estive centesi.

Ore 21.30- ingresso libero.

Questi nel dettaglio gli appuntamenti della rassegna raggruppati per genere (EVENTI/MUSICA-DJ SET/CINEMA/SPORT/EVENTI OFF):

EVENTI

Piazza del Guercino

Martedì 11/06- TROPEA Serole Tour + EMMA NOLDE

Pietro Lupo Selvini (voce), Lorenzo Pisoni (basso), Domenico Finizio (chitarra e voce) e Claudio Damiano (batteria).

Nascono nel 2017 a Milano, dove presto diventano una delle band di riferimento della scena underground grazie alla loro potenza live e alla capacità di esplorare generi diversi. Le influenze della loro musica spaziano infatti dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 e al beat degli anni ’60. Nei testi delle loro canzoni, invece, esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Ma è la dimensione live che da sempre alimenta il motore del progetto Tropea: questa passione per la musica dal vivo li ha portati nel corso della loro carriera a esibirsi sui palcoscenici di tutta Italia in numerosissimi concerti. Nel 2019 esce il loro primo Ep “Sad Reacc Only”, seguito nel 2020 da “Your Wonderful Time” e, a giugno dello stesso anno, dal terzo Ep “Might Delete Later”, che viene notato tra gli altri anche da DJ Kevin Cole, che sceglie la loro “Technicolor” come Song of the Day per la celebre KEXP Radio di Seattle. A causa della pandemia, la band si ritrova per la prima volta a lavorare a nuove canzoni a distanza: da questa esperienza nascono “Blu”, “OWO” e “Ricci”, i brani che hanno definito il loro 2021. Nel 2022 il singolo “Identikit / PLOT TWIST” prosegue l’esplorazione musicale della band tra generi diversi e tra italiano e inglese ma segna anche un punto di arrivo di questo ciclo di canzoni “solitarie”, che sono lo specchio di quello che la band ha attraversato tra solitudine e speranze per il futuro. Nel 2022 partecipano alla sedicesima edizione di X Factor nel roster di Ambra Angiolini, arrivando alla finale del talent e classificandosi quarti. Durante il talent esce il loro inedito “Cringe Inferno” brano contenuto nella compilation X Factor Mixtape 2022 e che dà il nome allo Spring Inferno Tour che li ha visti protagonisti di quattro concerti ad aprile 2023. I live sono stati anticipati dall’uscita, il 16 marzo, del singolo “Proprio tu” e seguiti l’8 giugno da “La versione migliore”.

Emma Nolde

Nasce in Toscana nell’anno 2000.All’età di quindici anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco tempo la scrittura in italiano prende il sopravvento. Al RockContest 2019 si aggiudica il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia” ed a settembre 2020 esce Toccaterra, il suo primo album, su etichetta Woodworm/Polydor. Toccaterra viene recepito da pubblico ed addetti ai lavori in maniera davvero importante ed Emma è senza ombra di dubbio considerata una delle voci future della musica italiana. Il disco è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima.Emma è riuscita a portare Toccaterra in giro per l’Italia ed proprio lì, sul palco, che esprime la sua vera luce. Il tour di Toccaterra ha contato più di 50 concerti.Martedì 18/06 – The Swingers Orchestra with RAI members

Omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw

La Swingers Orchestra a Cento si presenta con una formazione composta da quasi tutti musicisti della RAI dei tempi d’oro, quella che aveva 3 orchestre (una solo per le trasmissioni radiofoniche). Emilio Soana, Rudy Migliardi, Gianluigi Trovesi, Paolo Barbieri e Giulio Visibelli facevano parte della Big Band della RAI a Milano nota per essersi esibita con i grandi del jazz ma anche con le grandissime voci del pop. Un anno di ricorrenze il 2024: i 100 anni dalla nascita di Henghel Gualdi notissimo clarinettista della nostra Regione, 25 anni della Swingers Orchestra, 70 anni della RAI. Il concerto celebra due clarinettisti tra i più importanti della storia del Jazz: Benny Goodman e Artie Shaw.

Formazione: Paolo Tomelleri clarinetto, Gianluigi Trovesi clarinetto, Emilio Soana tromba, Rudy Migliardi trombone, Giulio Visibelli sax alto, Paolo Barbieri sax tenore, Stefano Caniato pianoforte, Enrico Lazzarini contrabbasso, Claudio Bonora batteria e Delio Barone chitarra.

Sabato 22/06 – STASERA SI BALLA!

con STEFANIA CENTO, GIANNI DRUDI e ORCHESTRA

Allegria, leggerezza e gioia di stare insieme con le più belle canzoni di tutti i tempi!

La musica da ballo oggi non ha più confini, tutti i generi si uniscono tra loro dando cos’ vita a nuovi sound che nascono da nuove contaminazioni culturali mantenendo vive le tradizioni del liscio che da sempre conosciamo.

Divertimento e modernità quindi, senza dimenticare chi siamo e da dove siamo venuti!



Martedì 25 – Beppe Braida in SPLASH: UN MARE DI RISATE e MUSICA!

con Pistillo, Diego Casale, Max Pieriboni, Senso Doppio e Live Band

La simpatia irriverente dei comici di Zelig e Colorado, attraverso stacchetti musicali, balletti di dubbia credibilità e irruzioni sul pubblico renderanno imprevedibile la vita del nostro protagonista Beppe Braida, che qui si vedrà trasformato in un pirata confusionario che naviga mari immaginari popolati da mostri e animali davvero improbabili…il tutto arricchito dalle sonorità degli anni ’50 e ’70 di una live band e 4 incredibili voci .

Mercoledì 26 in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. in collaborazione con CIDAS e ….

IL SECOLO È MOBILE di GABRIELE DEL GRANDE

Un Monologo multimediale -“UNA STORIA DELLE MIGRAZIONI IN EUROPA VISTA DAL FUTURO”

Cent’anni fa non esistevano visti né passaporti. Oggi sui fondali del Mediterraneo giacciono i corpi di cinquantamila migranti annegati lungo le rotte del contrabbando. Come siamo arrivati fin qua? E, soprattutto, come ne usciremo? Gabriele Del Grande ci accompagna in un viaggio per immagini e parole tra la storia e il futuro delle migrazioni in Europa per provocarci con una visionaria proposta.

“Gabriele Del Grande ritorna con un viaggio di immagini e parole e ci regala l’inattesa possibilità di liberarci dalle sensazioni di asfissia e impotenza che in molti proviamo rispetto ai temi dell’immigrazione. Lo fa grazie alla storia e al futuro. Da una parte trova nella memoria nascosta e dimenticata filmati, fotografie e storie che ci aiutano a capire da dove viene ciò che stiamo vivendo. Dall’altra unisce dati e riflessioni per farci capire verso dove

andiamo. Così seguirlo in questo viaggio diventa il modo giusto per non sentirsi intrappolati in un presente che ogni giorno rischia di diventare sempre più piccolo, chiuso e miope.”

Domenica 7/07 – The American Music Abroad Orchestra

“The liberty tour” il tour italiano dell’american Music Abroad Orchestra farà tappa anche a Cento e porterà nella nostra città più di 80 giovani artisti -41 membri di orchestra, 7 performers e 40 coristi- provenienti dalle alte scuole e università Americane del Massachusetts, New York, New Jersey, and Ohio.

Repertorio di colonne sonore da film, musical e brani stelle e strisce.

MUSICA/DJ-SET

-Mercoledì -Cortile interno della Rocca –

-Venerdì -Piazza del Guercino-

Cortile interno della Rocca Mercoledì 5/06 – CASTLE GARDEN – Musica Commerciale

Mercoledì 12/06 – CASTLE GARDEN – Musica Tech House

Mercoledì 19/06 – CASTLE GARDEN – Musica Commerciale

Mercoledì 26/06 – CASTLE GARDEN – Musica Tech House

Piazza del Guercino

Venerdì 14/06 – WE LOVE 2000

Venerdì 21/06 – 420

Venerdì 28/06 – INDIE POWER

Venerdì 5/07- DISCORING

SPORT

Piazza del Guercino –Proiezione Partita di Calcio -Europei

Sabato 15/06 – Italia – Albania

Giovedì 20/06 – Spagna – Italia

Lunedì 24/06 – Croazia – Italia

CINEMA in collaborazione con Cinema Don Zucchini

Piazza del Guercino

Martedì 2/07 – Forrest Gump

Giovedì 4/07 – Birdman

Martedì 9/07 – Mrs Doubtfire

Giovedì 11/07 – Le follie dell’imperatore

Martedì 16/07 – Un altro giro

Giovedì 18/07 – Wall-E

Martedì 23/07 – Pretty Woman

Giovedì 25/07 – Match Point

EVENTI OFF

20/06 Piazza del Guercino

Punto ristorazione

a cura dei commercianti di “Cento in Vetrina”

Dal 25 giugno al 4 luglio Piazzale antistante Baltur Arena Whitty Summer Basketball

3/07 Piazza del Guercino

Raduno Auto d’epoca a cura di Officina Ferraresi e Ascom

estrazione vincitore “Estate in Shopping” a cura dei commercianti di “Cento in Vetrina” e Ascom

10/07 Piazza del Guercino

Gran Gala d’Estate

a cura del comitato Commercianti di Cento in Vetrina

Mi piace: Mi piace Caricamento...