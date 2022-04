TRESIGALLO: Viola la misura alternativa e torna in carcere, arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì 15 aprile 2022 i Carabinieri della Stazione di Tresigallo (Fe), hanno arrestato M.F., 40 enne pugliese, domiciliato nel ferrarese e già noto agli uffici di Polizia. L’uomo, a seguito di condanna passata in giudicato era stato ammesso, dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a scontare la pena detentiva usufruendo del beneficio della misura alternativa dell’affidamento in prova, in luogo della detenzione in carcere. Ciò nonostante il condannato, nel corso degli scorsi mesi, è stato più volte sorpreso dai Carabinieri a violare le disposizioni imposte dalla Autorità Giudiziaria, con conseguente segnalazione. L’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha quindi disposto la sospensione della misura alternativa a suo tempo concessa, ordinando la carcerazione dell’uomo. L’ordinanza veniva quindi eseguita dai Carabinieri ieri pomeriggio i quali, dopo le formalità di rito, trasferivano l’arrestato al carcere di Ferrara ove sconterà la pena detentiva residua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...