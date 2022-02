UCRAINA. BOLOGNA, SIT IN LEGA SOTTO PALAZZO D’ACCURSIO: “GUERRA SEMPRE SBAGLIATA E VIOLENZA NON E MAI LA SOLUZIONE: AVANTI CON LA DIPLOMAZIA”

Partecipato sit-in organizzato dalla Lega questa mattina sotto Palazzo d’Accursio, la sede del Comune di Bologna per dire “No alla guerra”. Presenti, fra gli altri, il capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, Matteo Rancan, i consiglieri regionali Gabriele Delmonte, Daniele Marchetti, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati, Michele Facci, Maura Catellani, Fabio Bergamini e i consiglieri comunali Francesca Scarano e Matteo Di Benedetto.

“La guerra, tutte le guerre, sono sbagliate perché la violenza non è mai giustificabile. E’ importante che si trovi una soluzione diplomatica quanto prima al conflitto ucraino perché ogni ostilità ed emergenza che comportino il ricorso alle armi riguarda il mondo intero e non possiamo dirci distanti o indifferenti di fronte a quanto sta accadendo. Oggi volevamo nuovamente manifestare la nostra contrarietà allo Ius soli ma le vicende internazionali ci impongono un passo indietro. E con la nostra presenza vogliamo manifestare la nostra solidarietà nei confronti del popolo ucraino e ribadire il no della Lega alla guerra. I nostri parlamentari e il commissario Lega Emilia, Andrea Ostellari, avrebbero dovuto essere qui con noi, ma sono stati trattenuti in parlamento dove il premier Draghi ha tenuto discorso alle Camere” hanno commentato i leghisti.

