Ultima ora…. ad Argenta località Case selvatiche si è verificato un sinistro stradale, muore un uomo di 59 anni

Ultima ora….ad Argenta località Case selvatiche si è verificato un sinistro stradale che coinvolge numerosi motociclisti, pare siano 8 persone coinvolte: un uomo di 59 anni è deceduto e due donne ferite lievemente, per ora, procede Polizia Municipale. L’incidente che ha visto coinvolto un gruppo di motociclisti è avvenuto attorno alle 14 di oggi pomeriggio. A quanto si apprende sembra che l’uomo, a bordo della sua moto, seguisse il gruppo di amici in moto che lo precedevano e, per cause in corso di accertamento, non si sarebbe accorto che si erano tutti fermati a bordo della strada e li avrebbe centrati in pieno morendo poco dopo a bordo dell’ambulanza del 118 intervenuta per i soccorsi assieme ad un’altra ambulanza e all’elicottero del 118 poi rientrato a vuoto. Notizia in aggiornamento

