Unicomgroup spa acquista opificio ex area Govoni Sim Bianca di Casumaro

Unicomgroup spa, Azienda situata nella zona industriale di Casumaro, frazione di Cento nel territorio ferrarese, il prossimo 2023 compirà 20 anni di attività continuativa. Sulla soglia del 20ennale la Società annuncia l’acquisto dell’opificio ex area Govoni Sim Bianca situato nella stessa frazione di Casumaro, a poche centinaia di metri dalla sede della stessa Società situata in via dell’Industria. Lo scopo dichiarato da parte dei soci è quello di “radicarsi ulteriormente sul territorio ed in particolare su di un’area vicina alla sede centrale”. Il progetto di ristrutturazione e trasferimento avrà una durata pluriennale e prevede già una prima fase di insediamento nella nuova area produttiva nel corso del prossimo 2023. “Siamo davvero felici di rimanere nel nostro territorio e, con questa nuova acquisizione, contiamo di ridare lustro ad uno stabilimento ricco di storia e successi aziendali. Col nostro intervento – annuncia l’AD di Unicomgroup Luigi Romagnoli – riporteremo all’antico splendore questo comparto produttivo, rendendo giustizia ad una località, quella di Casumaro, che da quasi 20anni ci da dato tante soddisfazioni”. Unicomgroup spa è un’azienda che progetta, produce e installa linee di assemblaggio, testing equipments e sistemi ad alta automazione comprendenti AGV integrati di varie dimensioni e portate per varie tipologie di clienti finali, nonché opera nel mondo esportando gran parte della propria produzione. In questa fase espansiva l’Azienda è alla ricerca di personale qualificato da inserire nel proprio staff: in particolare sono ricercate figure qualificate come ingegneri e tecnici commerciali. Un’operazione quella della Società Unicomgroup che mette a valore un comparto produttivo in grave degrado, rilanciando l’immagine di Casumaro e, non da ultimo, mettendo le basi per uno sviluppo sia industriale che occupazionale. Un crono-programma che vedrà nel giro di pochi anni la completa riqualificazione dell’area ex Govoni Sim Bianca. In periodi di delocalizzazioni l’annuncio della Unicomgroup è di valenza estremamente importante; un’azienda che sceglie di restare sul territorio storico di appartenenza, ampliando la propria attività riqualificando un comparto storicamente legato ala comunità casumarese, riportando lustro alla zona e creando le basi per un futuro occupazionale non è cosa di poco conto. Sicuramente un bellissimo modo per festeggiare un traguardo importante come i primi 20 anni di attività.

L’area ex Govoni Sim Bianca ora Unicomgroup spa

Al centro Luigi Romagnoli con i soci

Mi piace: Mi piace Caricamento...