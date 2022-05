VACCINAZIONI. Mercoledì 18 Maggio ultimo giorno di attività al Centro Fiera di Ferrara

Da Giovedì 19 Maggio gli accessi per le vaccinazioni e l’accoglienza profughi dall’Ucraina si trasferiscono al Settore 19 della Cittadella della Salute San Rocco di Corso Giovecca 203

La DG AUSLFE Calamai: “Grazie a Ferrara Fiera, Comune di Ferrara e tutti coloro che hanno operato nell’Hub.

Faremo un evento pubblico per dare riconoscimento”

A partire da giovedì 19 maggio, le attività vaccinali e di accoglienza delle persone profughe dall’Ucraina, che attualmente si svolgono presso l’hub di Ferrara Fiera, saranno trasferite presso la casa della Salute /Comunità di Cittadella San Rocco, via Giovecca, settore 19. La scelta è stata effettuata visti i dati di accesso delle ultime settimane e al fine di ottimizzare risorse professionali anche per attività extra-covid. I numeri attuali, sia per le vaccinazioni sia per l’accoglienza dall’Ucraina, consentono, infatti, di poter agevolmente svolgere tali attività anche nelle strutture dedicate della Cittadella San Rocco.

“L’Hub vaccinale di Ferrara Fiera ha rappresentato, nei 15 mesi di funzionamento, uno snodo fondamentale per la nostra campagna vaccinale, grazie al quale la cittadinanza ferrarese ha raggiunto coperture vaccinali tra le più alte in regione e anche a livello nazionale. Inoltre nelle ultime settimane ha consentito di dare una risposta adeguata alla nuova emergenza delle persone profughe dall’Ucraina– commenta la direttrice generale di Ausl Ferrara, dottoressa Monica Calamai -. Nell’attuale fase, sia la campagna vaccinale sia l’assistenza ai profughi, possono continuare presso la Casa della Salute/Comunità di Cittadella San Rocco, dove abbiamo organizzato i relativi servizi. In chiave futura abbiamo inoltre predisposto una attenta programmazione che, prevedendo vari scenari legati alla pandemia, ci consentirà di dare risposte adeguate, sia a livello strutturale sia di organizzazione, utilizzando le strutture aziendali, e in collaborazione con i servizi della medicina del Territorio.

Ci tengo molto a ringraziare in particolare il presidente di Ferrara Fiera Andrea Moretti, il sindaco del Comune di Ferrara Alan Fabbri, per la strettissima e continua collaborazione che siamo riusciti a mettere in campo, e che ha portato all’allestimento di questo Hub vaccinale importantissimo per la comunità cittadina. E ancora, grazie a tutti gli operatori di Ausl Ferrara che hanno lavorato presso l’Hub o che si sono occupati della parte di allestimento e organizzativa, a Prefettura, Questura, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato e Militari, che hanno dato un importantissimo contributo. Con e per tutti gli attori che hanno preso parte a questo grande progetto, organizzeremo un momento pubblico di riconoscimento per quanto fatto, e la collaborazione non finirà qui. Sono certa infatti che il ‘sistema Ferrara’ in caso di necessità sarà sempre pronto ad operare coeso, come in questa circostanza”.

Fino a mercoledì 18 maggio, a Ferrara Fiera, le vaccinazioni ad accesso diretto si terranno dalle ore 9 alle 12 e nei medesimi orari si svolgerà l’attività del Punto Assistenza Unico profughi dall’Ucraina.

Da giovedì 19 maggio, invece, tutte queste attività si trasferiranno al Settore 19 della Cittadella della Salute San Rocco di Corso Giovecca 203, dove gli accessi diretti per la vaccinazione si svolgeranno nei seguenti orari:

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 dalle ore 9 alle 12;

domenica 22 chiusura;

da lunedì 23 maggio accesso nelle giornate che vanno dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13.

Da lunedì 16 varieranno, per le medesime motivazioni, anche giorni ed orari di libero accesso degli altri centri vaccinali della provincia. I nuovi giorni ed orari, comunque pubblicati sul sito www.ausl.fe.it , sono i seguenti.

Copparo (Casa della Salute / Comunità): giovedì ore 13 – 17;

Cento (Ospedale): mercoledì ore 14 – 18;

Bondeno (Casa della Salute / Comunità): venerdì ore 13 – 17;

Comacchio (Casa della Salute / Comunità): giovedì ore 13 – 17;

Argenta (Ospedale): giovedì ore 14 – 18;

Lagosanto (Ospedale): mercoledì ore 14 – 18.

