Vaccini anti-Covid, Ciotti: “Boom di prenotazioni, quarta dose anche ai turisti ”

A Salute focus il punto pandemia: in calo i contagi dopo sei settimane ma aumentano i ricoveri

L’appello del direttore sanitario: “Vaccinatevi prima di partire”

L’Il picco dei contagi che ha visto il boom di casi positivi nelle settimane scorse sembra essere stato superato mentre ormai da 15 giorni ha preso il via la campagna di vaccinazione che vede l’ampliarsi del target della quarta dose a tutti gli over 60 e ai fragili con più di 12 anni.

Che cosa sta succedendo nel nostro territorio e come l’Azienda Usl si sta organizzando per consentire la vaccinazione anche ai turisti?

Se ne è parlato nel corso del consueto appuntamento con Salute Focus Ferrara (format web a cura dell’Azienda Usl di Ferrara condotto da Alexandra Boeru) con Emanuele Ciotti direttore sanitario Ausl Ferrara,

Marika Colombi direzione infermieristica e tecnica Ausl Ferrara e Fedrica Camurri referente Sportello Unico Ausl Ferrara.

Dopo 6 settimane calano i contagi, non i ricoveri

In Italia abbiamo il meno13% ma il più 18% dei decessi e il 12% dei ricoveri. Rispetto all’anno scorso abbiamo 11mila ricoveri, contro i 1300 del 2021 e nelle ultime quattro settimane ci sono stati 2773 morti contro i 580 dell’anno scorso. “E’ questo il quadro pesante di questa ondata estiva caratterizzata da Omicron 5 – spiega il direttore sanitario Ausl Emanuele Ciotti-. In provincia di Ferrara, dopo 6 settimane, finalmente abbiamo un meno 15% dei contagi e la curva in discesa. Ci sono ancora effetti importanti sui ricoveri con 110 persone che occupano i posti letto covid (1 in terapia intensiva) e numeri importanti anche per quanto riguarda l’attività delle Usca che questa settimana hanno preso in carico 154 pazienti.

Oltre all’attività territoriale ed ospedaliera e ai vaccini – ha ricordato inoltre Ciotti – ci sono anche i farmaci che sono un’arma importantissima nel contrasto al Covid. In Emilia Romagna tra i vari trattamenti con antivirali specifici, sono state curate 15.547 persone, di cui 714 nella provincia di Ferrara”.

Quarta dose, i ferraresi stanno rispondendo bene

Nel ribadire l’importanza della quarta dose e la protezione che offre agli over 60 per malattia grave e morte, il direttore sanitario Ciotti ha invitato i ferraresi a “non aspettare perché il Covid è ben presente ora!”

“La popolazione ha risposto molto bene – ha messo in evidenza Ciotti – di nuovo abbiamo visto la corsa alla vaccinazione e ci stiamo strutturati sulle 7000 dosi settimanali rispondendo alla domanda che abbiamo ricevuto. Ad oggi, ha proseguito, abbiamo vaccinato con quarte dosi più di 22mila persone e continueremo anche in questo periodo estivo, con iniziative serali, vaccinando i turisti, e mantenendo 14 punti vaccinali su tutto il territorio provinciale (5 case salute 3 ospedali e 6 ambulatori infermieri di comunità).”

“Ci prepariamo a quello che sarà la campagna di ottobre – aggiunge ancora Ciotti – e su ci sarà nuovamente un importante ruolo della medicina generale che, lo ricordo, già ha risposto con quasi 60mila vaccinazioni e con l’adesione già comunicata per la campagna autunnale del 76% dei medici di medicina generale, il dato più alto della regione al momento”.

Quarta dose, la vaccinazione ai turisti sul territorio

“In particolare per i turisti e per chi si trova sul litorale – spiega Marika Colombi direttrice dell’area Infermieristico tecnica Ausl Ferrara – abbiamo messo a disposizione la possibilità di prenotare su due strutture di prossimità per la costa ovvero l’ospedale di Lagosanto e la Casa della Salute di Comacchio. Questa organizzazione si sposta dalla logica degli hub alla logica dell’offerta di prossimità con 14 punti erogativi con dimensioni e capacità diverse ma che comunque quotidianamente, sei giorni su sette o sette giorni su sette, garantiscono la possibilità di accedere e avere la vaccinazione”.

“Cerchiamo sempre di ricordare alla popolazione – prosegue Colombi – anche visto le alte temperature e visto che la logistica è leggermente diversa che è preferibile prenotare la vaccinazione perché questo ci permette di avere una risposta tempestiva e garantire una presa in carico immediata. Inoltre stiamo iniziando a promuovere alcune campagne di ulteriore sensibilizzazione, in particolar modo in questo momento sul Comune di Goro. Grazie alla collaborazione del territorio stesso, daremo la possibilità ai cittadini localmente di poter essere vaccinati anche in orario serale, in piazza a Goro, questo mercoledì 27, mercoledì 3 e mercoledì 10 agosto, durante la sagra del paese”.

“Abbiamo mantenuto ancora una piccola parte di accessi diretti – conclude – proprio per non penalizzare chi ha più difficoltà nella programmazione, è anche vero che la prevalenza delle disponibilità sono legate alla prenotazione proprio per i motivi che dicevamo prima. Con gradualità, infine, stiamo sperimentando il modello che poi dovrà diventare il nuovo modello in autunno, garantendo una offerta molto capillare e di prossimità”.

Quarta dose, boom di prenotazioni

Le agende sono aperte e strutturate per accogliere tutti coloro che hanno ancora la necessità o la volontà di vaccinarsi. “I canali di prenotazione sono i soliti – ricorda Federica Camurri – referente sportello Unico Ausl Ferrara, dal fascicolo sanitario elettronico al Cup Web, gli sportelli Cup, le farmacie territoriali sia private che pubbliche che rappresentano dei punti di presidio di prossimità di grande importanza. Dal 13 luglio scorso sono già state effettuate oltre 11.700 prenotazioni di cui la metà attraverso le farmacie. Anche per i turisti presenti sulla nostra costa è possibile effettuare le prenotazioni sia presso i CUP aziendali che presso le farmacie in modo da potersi rivolgere ai centri vaccinali con una una scheda anagrafica già compilata, agevolando il lavoro degli operatori ma anche la sosta della utenti.”

“Come abbiamo più volte detto – prosegue Camurri – questa campagna è caratterizzata anche dalla flessibilità organizzativa, infatti in pochissimi giorni abbiamo ripristinato tutte le sedi vaccinali. Chi prenota oggi ha un appuntamento a una distanza di un paio di giorni e mano a mano che vediamo che su un determinato punto c’è più richiesta cerchiamo di ampliare lì l’offerta per vaccinare chi vuole farlo, il prima possibile”.

Vacanze in sicurezza, test rapidi mascherine e igiene mani

Alcuni consigli infine in vista delle vacanze del mese di agosto, da parte del direttore sanitario Ausl Emanuele Ciotti: “Non dobbiamo smettere di avere comportamenti prudenti e responsabili, nei luoghi affollati continuate con l’uso mascherina, non sottovalutate l’igiene delle mani ed eventualmente, magari prima di incontri conviviali, effettuate un test rapido. Anche nel momento in cui compare qualche sintomo fate un test o isolatevi e naturalmente, prima di andare in vacanza, se ne avete diritto, correte a fare la vaccinazione”.

